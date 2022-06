Presidentti Niinistö Nato-jumista: Yritystä on, mutta en lähde ennustamaan sopimuksia

Tilanne neuvotteluissa Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydestä vaikuttaa ehkä jonkin verran paremmalta kuin viikko sitten, arvioi presidentti SauliNiinistö Mäntyniemessä maanantaina. Niinistö viittasi siihen, että aiemmin neuvotteluissa Turkin kanssa oli 2-3 viikon tauko, mutta nyt niitä on käyty tiiviimmin eli ”ainakin yritystä on nyt enemmän”.

Niinistö kommentoi Nato-neuvottelujen tilannetta tavattuaan Mäntyniemessä Yhdysvaltain senaatin Nato-tarkkailuryhmän jäseniä. Ryhmässä on edustus sekä republikaaneista että demokraateista.

Niinistö ei kuitenkaan halunnut vielä ennustaa minkäänlaisen sopimuksen syntymistä. Tiistaina hän tapaa Madridissa Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin, Ruotsin pääministerin Magdalena Anderssonin ja Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin.

– Mitään konkreettisia tuloksia ei sinänsä viime viikolla saavutettu ja voi olla ettei tänäänkään eikä huomenna, Niinistö sanoi.

Hän kertoi valmistautuvansa tapaamiseen Madridissa ”asiallisella mielellä”.

– Katsotaan nyt pohjamutia myöten, mistä tässä on kysymys.

Niinistön arvion mukaan Turkin puolelta on esitetty selkeämmin erilaisia vaatimuksia Ruotsille, kun taas Suomen osalta on puhuttu yleisemmin terrorismintorjunnan tehostamisesta.

Ei ratkaisemattomia luovutuspyyntöjä

Niinistön mukaan Suomelta on vaikea vaatia nykyistä enempää, koska sekä Suomen lainsäädäntö että käyttäytyminen ovat jo keskimääräistä Nato-jäsenmaiden tasoa. Ratkaisemattomia luovutuspyyntöjä Suomesta Turkkiin ei presidentin mukaan ole ja ratkaistujen tapausten osalta asia on loppuun käsitelty.

– On tietysti aivan selvää, ettei Suomessa poliittinen kenttä voi puuttua siihen, miten tuomioistuimet toimivat, Niinistö korosti.

Niinistön mukaan Natolla on varmasti painetta saada Suomen ja Ruotsin Nato-juna liikahtamaan.

Demokraattisenaattori Jeanne Shaheenin mukaan Yhdysvallat tukee voimakkaasti Suomen ja Ruotsin liittymistä Natoon, joka olisi hyväksi paitsi maille itselleen myös Natolle sekä Yhdysvalloille.

Turkin vastahangan on epäilty olevan suunnattu tosiasiassa Suomen ja Ruotsin sijaista Yhdysvaltoihin. Shaheen kuittasi lyhyesti kysymyksen siitä, onko Turkki mahdollisesti esittänyt Yhdysvalloille tässä yhteydessä jotain vaatimuksia.

– Ei minun tietääkseni, Shaheen sanoi.

Hänen mukaansa esimerkiksi neuvotteluja Turkille mahdollisesti myytävistä amerikkalaisista F-16-hävittäjistä käydään täysin erillään Suomen ja Ruotsin Nato-hakemusprosesseista.

Kaliningradissa ”tiukka tilanne”

Venäjän laaja hyökkäys Ukrainaan käänsi Nato-kannat Suomessa, mutta tilanne on kiristynyt Ukrainan ulkopuolellakin. Yksi viime aikojen kiistoista on ollut Venäjän rautatiekuljetukset Kaliningradiin.

Kaliningrad on Venäjälle kuuluva ja muusta maasta irrallinen alue Itämeren rannalla. Venäjä on vaatinut Liettuaa poistamaan Kaliningradiin meneville rautatiekuljetuksille asetetut rajoitteet, koska kyse on Venäjän tulkinnan mukaan sen sisäisistä kuljetuksista Liettuan läpi omalle alueelleen.

Venäjän turvallisuusneuvoston johtaja Nikolai Patrushev uhkasi viime viikon tiistaina Venäjän vastaavan toimenpiteillä, joilla on negatiivinen vaikutus Liettuan väestöön.

Niinistö uskoi tilanteen selviävän.

– Siinä on näköjään kyllä aika tiukka tilanne. Ymmärtäisin kuitenkin niin, että Euroopan unionikin yrittää lähestyä sitä, hän sanoi.

EU-komissio selvittää parhaillaan, miten pakotteita tulisi Kaliningradin tapauksessa tulkita.

Niilo Simojoki, Mikko Gustafsson

STT

