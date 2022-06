Presidentti Niinistö lausunnossaan: Turkki tukee tämän viikon Madridin huippukokouksessa Suomen ja Ruotsin kutsumista Naton jäseniksi

Turkki tukee tämän viikon Madridin huippukokouksessa Suomen ja Ruotsin kutsumista Naton jäseniksi, kertoo presidentti Sauli Niinistö lausunnossaan.

Niinistön lausunnon mukaan Natoon liittymisen konkreettisista askelista sovitaan Nato-liittolaisten kesken seuraavan kahden päivän aikana.

Allekirjoitetussa yhteisymmärrysasiakirjassa Suomi, Ruotsi ja Turkki sitoutuvat antamaan toinen toisilleen täyden tuen kunkin maan turvallisuutta koskevia uhkia vastaan.

– Kun meistä tulee Nato-liittolaisia, tämä sitoumus vahvistuu entisestään, presidentin kanslian verkkosivuilla julkaistussa lausunnossa todetaan.

Suomi ja Ruotsi hakivat Nato-jäsenyyttä toukokuussa, mutta prosessissa ei ole päästy etenemään Turkin vastutuksen vuoksi.

Presidentti Niinistö, Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson, Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan ja Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg keskustelivat tiistaina useita tunteja Suomen ja Ruotsin hakemuksista.

Niinistön lausunnossa todetaan, että menneiden viikkojen aikana Turkki on tuonut esiin huolensa terrorismin uhasta. Suomi on kaiken aikaa ottanut nämä huolet vakavasti. Lausunnossa todetaan, että Suomi tuomitsee terrorismin kaikissa sen ilmenemismuodoissa. Nato-jäsenenä Suomi sitoutuu täysin Naton terrorisminvastaisen työn asiakirjoihin ja politiikkoihin, siinä kerrotaan.

– Kun kehitämme terrorismin torjuntaa, asevientiä ja luovutuksia koskevaa yhteistyötämme, Suomi luonnollisesti toimii jatkossakin oman kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti.

Liittymiskeskusteluista odotetaan nopeita

Turkin suunnanmuutoksen jälkeen Suomi ja Ruotsi pääsevät etenemään liittymiskeskusteluihin. Niitä varten on perustettu Suomen neuvotteluvaltuuskunta, jota johtaa ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.).

Aiemmin Nato-virkamies luonnehti keskusteluja ”vihkivalojen vannomiseksi”. Tapaamisessa on tarkoitus lähinnä varmistaa, että hakijamaa ymmärtää, mihin on sitoutumassa. Liittymiskeskustelujen ennakoidaan sujuvan nopeasti, päivässä tai korkeintaan kahdessa.

Keskustelujen jälkeen Suomen on määrä vastata aiekirjeellä, jolla se vahvistaa olevansa valmis sitoumuksiin. Nato-maiden suurlähettiläät allekirjoittavat sen jälkeen Suomen liittymispöytäkirjan. Silloin Suomesta tulisi Naton tarkkailijajäsen.

Jäsenyys on sen jälkeen vahvistettava eli ratifioitava 30 Nato-maassa kansallisella tasolla. Vaiheen on arvioitu kestävän kuukausista jopa vuoteen.

Lopuksi vielä Suomessa eduskunta päättäisi Natoon liittymisestä täysistunnossa.

Nato-uutinen keräsi nopeasti kiitoksia suomalaispoliitikoilta

Keskeisiltä suomalaispoliitikoilta tuli nopeasti tyytyväisiä kommentteja uutiseen Suomen Nato-solmun avautumisesta.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) uudelleentviittasi presidentti Niinistön lausunnon asiasta ja lisäsi saatesanoiksi ”Tärkeä askel kohti Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä!”.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kiitti Twitterissä, että neuvotteluissa on tehty mahtavaa työtä Niinistön johdolla. Tie jäsenyysneuvotteluihin ja sitä kautta puolustusliittoon on nyt auki, hän kirjoitti.

Myös oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) kiitti sekä Niinistöä että ulkoministeri Haavistoa erittäin hyvästä työstä.

https://www.presidentti.fi/uutinen/tasavallan-presidentti-sauli-niiniston-lausunto-28-6-2022/

https://twitter.com/MarinSanna/status/1541851258679693312

https://twitter.com/PetteriOrpo/status/1541851111308627968

Mikko Gustafsson, Heta Hassinen, Merja Könönen

STT

Kuvat: