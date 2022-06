Puolueiden ehdotukset kansalaisten taloushuolien helpottamiseksi saavat arvostelua – ”Tuloveron lasku ei auttaisi köyhimpiä”

Viikonlopun puoluekokouksissa keskusteltiin siitä, miten voitaisiin helpottaa hintojen nousun kotitalouksille aiheuttamaa taloudellista painetta.

Kokoomus esitti avuksi esimerkiksi ansiotuloverotuksen keventämistä, ja myös keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko sanoi pitävänsä sitä esitetyistä vaihtoehdoista työllisyyden ja kasvun kannalta järkevimpänä. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson puolestaan esitti ruoan arvonlisäveron (alv) alentamista esimerkiksi 10 prosenttiin, ja saman puolueen sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen lapsilisien sitomista indeksiin.

Ruoan alv-laskulle arvostelua

Veronmaksajain keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen tyrmää suoraan ajatuksen ruoan alv:n laskusta. Hän vetoaa kannassaan laajaan tutkimukseen, jonka mukaan alv-alennukset eivät juuri siirry kuluttajahintoihin.

– Onko nyt siis niin, että meidän pitää kauppaa tukea ja kaupan katteita? Sinne jää matkalle se alv-alennus. Se on hukkaan heitettyä rahaa suoraan sanottuna.

Hänen mukaansa ruoan alv:n laskeminen 10 prosenttiin tulisi maksamaan noin 750 miljoonaa euroa menetettynä verotuottona.

Myöskään THL:n tutkimuspäällikkö Jussi Tervola ei kannata ehdotusta, sillä se ei kohdistuisi tehokkaasti heihin, jotka kärsivät hintojen noususta eniten.

– Nämä laajemmat toimenpiteet yleensä ovat kalliimpia, koska ne kohdistuvat laajemmalle joukolle. Sikäli ne eivät julkistaloudellisesti ole järkeviä.

Tuloveron lasku ei auttaisi köyhimpiä

Samasta syystä THL:n Tervola ei pidä tässä suhteessa toimivana myöskään kokoomuksen ehdotusta ansiotuloverotuksen keventämisestä. Hän huomauttaa, että se ei myöskään auttaisi köyhintä väestönosaa ollenkaan.

– Tässä on kysymys vähän, että ketä halutaan auttaa. Ollaanko kiinnostuneita vain kaikkein pienituloisimmista, vai keskiluokasta yleisesti. Ehkä nämä laajat toimet ovat tällaisia tyypillisiä, millä voidaan miellyttää myös laajaa joukkoa äänestäjiä.

Myöskään Veronmaksajain keskusliiton Lehtinen ei näe tuloveron alennusta keinona kompensoida hintojen nousua. Hän kuitenkin kannattaa sitä, mutta toisesta syystä: sen avulla voitaisiin hillitä palkankorotuspaineita tulevissa työmarkkinaneuvotteluissa.

– Tulonsiirroilla tullaan vastaan pienituloisimpia ja verotusasia on työnteon kannustavuusasia, ja liittyy tähän työmarkkinatilanteeseen, Lehtinen sanoo.

”Ylimääräiset indeksikorotukset toimivat parhaiten”

Veronmaksajain keskusliiton Lehtinen ei innostu myöskään lapsilisän sitomisesta indeksiin. Hänen mielestään on hyvä, että korotuksista voidaan päättää poliittisesti.

THL:n Tervola puolestaan huomauttaa, että myös tämä olisi laaja toimenpide, sillä lapsilisää saavat kaikki lapsiperheet. Paljon perustellumpia olisivat hänen mielestään kohdennetummat toimet, kuten ministeri Sarkkisen niin ikään esittämät työttömyysturvan lapsikorotuksen ja toimeentulotuen lasten perusosien korottaminen.

Kaikkein parhaina keinoina Tervola pitää etuuksien ylimääräisiä indeksikorotuksia, joita on tulossakin elokuussa joihinkin etuuksiin. Tosin korotus olisi hänen mielestään voinut olla suurempi kuin nyt luvattu noin 3,5 prosenttia.

– Korotus on selvästi pienempi kuin jo nyt toteutunut hintojen nousu.

