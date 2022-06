Putin kiistää Venäjän olleen Ukrainan Krementshukin ostoskeskusiskun takana – ”Kukaan meidän keskuudestamme ei ammu noin vain, umpimähkäisesti”

Venäjän presidentti Vladimir Putin on kiistänyt Venäjän olleen Ukrainan Krementshukissa tehdyn tuhoisan ostoskeskusiskun takana. Täpötäyteen ostoskeskukseen aiemmin tällä viikolla tehdyssä ohjusiskussa kuoli 18 ihmistä, minkä lisäksi kymmenet haavoittuivat.

Turkmenistanin pääkaupungissa Ashgabatissa järjestetyssä lehdistötilaisuudessa iskua kommentoinut Putin väittää, ettei Venäjän asevoimat iske siviili-infrastruktuuriin. Hänen mukaansa Venäjällä on täysi kykeneväisyys tietää, mitä sijaitsee missäkin.

– Kukaan meidän keskuudestamme ei ammu noin vain, umpimähkäisesti. Tavallisesti se tehdään kohteisiin liittyvien tiedustelutietojen pohjalta, Putin sanoi ja kertoi iskuissa käytettävän korkean tarkkuuden aseita.

– Olen tällä hetkellä vakuuttunut, että kaikki tehtiin juuri tällä tavalla, hän jatkoi.

Ukraina ja länsimaat ovat syyttäneet Venäjän olleen iskun taustalla ja syyllistyneen toistuvasti siviileihin kohdistuneisiin iskuihin Ukrainassa käymänsä hyökkäyssodan yhteydessä.

Krementshuk sijaitsee Ukrainan keskiosassa noin 330 kilometriä maan pääkaupungin Kiovan kaakkoispuolella.

Ohjusiskua tutkitaan mahdollisena sotarikoksena

Britannian puolustusministeriön sotilastiedustelu arvioi aiemmin olevan mahdollista, että Venäjän ohjusiskun ostoskeskukseen oli tarkoitus osua läheiseen kohteeseen.

Sen mukaan Venäjän epätarkkuus pitkän kantaman iskuissa on ennenkin johtanut suuriin siviiliuhrien määriin. Venäjän pula nykyaikaisemmista tarkoista aseista sekä iskujen kohdentamisen suunnittelijoiden ammatilliset puutteet johtavat erittäin todennäköisesti uusiin siviiliuhreihin, puolustusministeriö arvioi.

Venäjä on aiemmin väittänyt, että sen ohjukset oli kohdistettu asevarastoon.

Iskua ostoskeskukseen tutkitaan mahdollisena sotarikoksena, Ukrainan valtakunnansyyttäjä Iryna Venediktova kertoi yhdysvaltalaiselle NBC:lle tapahtumapaikalla.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on sanonut valvontakameran tallentaman videon todistavan, että isku ostoskeskukseen oli tahallinen. Videon julkaisi muun muassa brittilehti Guardian keskiviikkona.

Videokuvassa näkyy, kuinka ohjus iskeytyy rakennukseen.

Ukraina katkaisi välinsä Syyriaan

Ukraina on katkaissut diplomaattiset suhteensa Syyriaan tämän tunnustettua Itä-Ukrainan separatistialueiden itsenäisyyden, Ukrainan Zelenskyi kertoi myöhään keskiviikkona.

Ukrainalaispresidentti kuvaili Syyrian toimia arvottomaksi tarinaksi. Hänen mukaansa paine asettaa pakotteita Syyrialle on nyt aiempaakin suurempi. Zelenskyi kommentoi asiaa viestipalvelu Telegramissa julkaistulla videolla.

Syyrian hallinto tunnusti Venäjän jälkeen ensimmäisenä maailmassa venäläismieliset separatistialueet itsenäisiksi. Syyrian on kerrottu lisäksi valmistautuvan solmimaan diplomaattiset suhteet separatistialueiden kanssa.

Venäjä tunnusti Donetskin ja Luhanskin itsenäisiksi helmikuussa juuri ennen hyökkäyssotansa aloittamista Ukrainassa.

Syyria seurannut Venäjän perässä ennenkin

Syyrian tämänviikkoinen päätös ei ole ensimmäinen kerta, kun maan hallinto on seurannut Venäjää jälkimmäisen tunnustaessa separatistialueita entisissä Neuvostotasavalloissa.

Vuonna 2018 Syyria tunnusti Georgiasta itsenäiseksi julistautuneiden Etelä-Ossetian ja Abhasian itsenäisyyden, minkä seurauksena Georgia katkaisi diplomaattiset välinsä Syyriaan.

Kansainvälisesti alueet tunnustetaan osaksi Georgiaa, mutta kourallinen valtioita on tunnustanut alueet itsenäisiksi.

Venäjä on tukenut vuodesta 2015 lähtien Syyrian hallintoa Lähi-idässä sijaitsevan maan käydessä sisällissotaa.

STT

