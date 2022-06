Pysäköinninvalvonta voi laajeta sairaalanmäeltä kirkonmäelle – Salon sairaala ja seurakunta suunnittelevat sopimusta parkkiyhteistyöstä

Salon sairaalassa käyvät ovat tottuneet ajamaan sairaalanmäkeä suuntaan ja toiseen etsiessään vapaata parkkipaikkaa. Sairaalan kellarikerroksen saneeraustöiden alettua taistelu pysäköintipaikoista on kiihtynyt entisestään, kun työmaa on sekoittanut pysäköintiä. Kisa parkkipaikoista on myös laajentunut Salon seurakunnan omistamille alueille, koska Uskelan kirkko hautausmaineen sijaitsee sairaalan naapurissa.

Hautausmaalla ja kirkossa kävijöiden mukaan kirkonmäen päällä ja alla sijaitsevat parkkialueet eivät tunnu riittävän enää ollenkaan.

– Asia on työn alla, seurakunnan kiinteistöpäällikkö Kai Fagerström sanoo.

– Yritämme tehdä sairaalan kanssa sopimusta pysäköintipaikoista. Meillä on mäen alla parkkipaikkoja, joita sairaala tarvitsee. Lisäksi yksityisen pysäköinninvalvonnan laajentamista suunnitellaan seurakunnan omistamille alueille.

Asian suunnittelu on vielä kesken.

– Se ei ole ollenkaan yksinkertainen eikä helppo asia ratkaista. Potilaiden pitää pystyä käymään sairaalassa pelkäämättä saavansa pysäköintisakkoa, Fagerström painottaa.

– Viikko takaperin pidimme palaverin, jossa sovimme, että sairaalassa tehdään sopimusluonnos, joka tulee meille hyväksyttäväksi.

Fagerström huomauttaa, että kirkossa ei juurikaan ole tilaisuuksia viikolla, joten luvaton pysäköinti haittaa enemmän sairaalan henkilökuntaa ja potilaita kuin seurakuntalaisia.

Sairaalarakennusta ympäröiviä pysäköintialueita on valvottu elokuusta asti. Yksityisen Aimo Parkin pysäköinninvalvojat tarkkailevat parkkikiekkoja. Sakkomaksu napsahtaa kolmen tunnin pysäköintiajan ylittämisestä ja muusta väärin parkkeeraamisesta.

– Pysäköinninvalvonta otettiin käyttöön, koska parkkipaikat tuntuivat olevan aina täynnä. Valvonta vähentää turhaa pysäköintiä alueella, sairaalan kiinteistöesimies Mika Tuominen toteaa.

Kai Fagerström kertoo, että seurakunnalla on ennestään hyviä kokemuksia yksityisestä pysäköinninvalvonnasta. Sillä ratkaistiin pari vuotta sitten Paunalan seurakuntatalon pysäköintiongelmat, kun lähistön rivitalojen asukkaat olivat vallanneet seurakunnan parkkipaikat ja säilyttivät alueella myös romuautojaan. Muistotilaisuuksiin osallistuneet eivät löytäneet pysäköintitilaa.

– Valvonnan alettua ongelma poistui.

”Voisin järjestää hautausmaalle eläkeläisten nyyttikestit, jonne me kaikki saapuisimme autoilla varhain aamulla. Olisi lysti katsella, kun nuoret uroot kiertävät mäkeä autoillaan!”

Sairaalan kellarikerroksessa käynnissä olevien muutostöiden takia osa Sairaalatien parkkipaikoista on pois käytöstä. Ne ovat jääneet rakennustyömaa-alueelle. Myös invapaikat ovat vähentyneet, koska magneettikuvausrekka on jouduttu rakennustöiden takia siirtämään ensiavun sisäänkäynnin viereen.

– Kellarikerrokseen rakennettavat vainajakylmiöt ja kappeli valmistuvat syksyksi. Rakennustyöt jatkuvat keväällä, jos uutta sairaalaa aletaan rakentaa. Silloin rakentaminen kestää useamman vuoden, Mika Tuominen toteaa.

Salon sairaalan keskuksessa on huomattu, että parkkipaikkojen vähyys aiheuttaa potilaille ongelmia päivittäin. Salon Seudun Sanomiin yhteyttä ottanut eläkeläinen epäilee, että rakennusmiehet ovat vallannet sairaalan vieraspaikat.

– Entisen hoitajakoulun isolla parkkipaikalla olisi heille hyvää pysäköintitilaa, hän ehdottaa.

Kiinteistöesimies Mika Tuominen sanoo, että rakennustöissä olevat pysäköivät autonsa työmaa-aitojen sisäpuolelle.

– Heidän ei pitäisi viedä asiakaspaikkoja, hän toteaa.

Tuohtuneella eläkeläisellä on edessään lonkkaleikkaus, jota edeltää useampi käynti sairaalassa.

– Pitääkö minun kulkea kokeisiin taksilla vain siksi, etten saa pysäköityä autoani tarpeeksi lähelle, hän ihmettelee.

– Viimeksi jätin auton Kärkänkadulle. Sieltä on pitkä matka kävellä huonolla lonkalla.

Eläkeläinen kohtaa pysäköintiongelman myös Uskelan kirkon hautausmaalla käydessään.

– Sain viimeksi autoni kirkon edustalle, mutta silloinkin monta autoa kävi turhaan pyörähtämässä kirkon pihalla.

Eläkeläinen suunnittelee puuttumista tilanteeseen anarkistisin ottein.

– Voisin järjestää hautausmaalle eläkeläisten nyyttikestit, jonne me kaikki saapuisimme autoilla varhain aamulla. Olisi lysti katsella, kun nuoret uroot kiertävät mäkeä autoillaan!