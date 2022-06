Rappukäytävään puukotetun naisen ex-kumppanit kertoivat oikeudelle, miten syytetty mies rikkoi lähestymiskieltoa jatkuvasti – ”Ei siitä kiellosta ollut mitään hyötyä”

Espoon Haukilahden murhaoikeudenkäynti päättyi maanantaina loppujen todistajien kuulemiseen ja osapuolten loppulausuntoihin. Käräjäoikeus antaa asiassa välituomion tai lopullisen käräjätuomion ensi viikon torstaina.

59-vuotiasta miestä syytetään 29-vuotiaan ex-naisystävänsä murhasta helmikuisena maanantaiaamuna. Mies on myöntänyt iskeneensä naista yli 30 kertaa veitsellä naisen asuintalon rappukäytävässä. Hän lopetti väkivallan vasta kun käytävästä meteliä kuullut naapuri löi häntä kepillä. Elvytysyrityksistä huolimatta nainen kuoli.

Mies ja nainen olivat tutustuneet kehonrakennusharrastuksen kautta ja seurustelleet aiemmin usean vuoden ajan. Viime vuoden toukokuussa mies määrättiin naista koskevaan lähestymiskieltoon, jota hän syyttäjän mukaan rikkoi toistuvasti. Henkirikosta edeltäneenä perjantaina mies oli ollut sen vuoksi poliisikuulusteluissa.

Oikeudessa kuultiin uhrin miesystävää, jonka kanssa tämä oli seurustellut viime kesästä lähtien. Mies kertoi itkien naisen pelosta ja ahdistuksesta, joka varjosti tämän jokapäiväistä elämää.

– (Syytetty) rikkoi lähestymiskieltoa jatkuvasti. Se oli viestittelyä, sähköposteja ja tekstiviestejä. Hän oli myös selkeästi käynyt (uhrin) asunnolla, siellä oli tuotu kukkia oven taakse ja jätetty kortteja, mies kertoi.

Myös uhrin aiempi seurustelukumppani kertoi, ettei lähestymiskielto ollut tehonnut.

– Käsittääkseni läheskään jokaisesta rikkomisesta (uhri) ei tehnyt poliisille ilmoitusta ja ymmärrän sen täysin, koska siitä kiellosta ei tuntunut olevan mitään hyötyä. Samanlainen sekopäinen käytös jatkui siitä huolimatta, hän sanoi oikeudelle.

Todistajien mukaan syytetty oli lähetellyt myös heille uhkaavia viestejä sekä tehtaillut heistä tekaistuja rikosilmoituksia poliisille.

– (Syytetty) on aina silloin tällöin laittanut jotain todella sairaita viestejä, uhannut väkivallalla ja loukannut ja solvannut ihan syyttä. Hän yritti estää sitä, että näkisin (uhria) tai olisin hänen kanssaan tekemisissä, uhrin miespuolinen ystävä kertoi oikeudelle.

Syytetyn piti ilmoittautua suorittamaan raiskaustuomiota samana päivänä

Henkirikosta edeltäneenä viikonloppuna uhri ja tämän miesystävä olivat juhlistaneet uhrin saamaa ylennystä. Sunnuntaina nainen julkaisi sosiaalisessa mediassa yhteiskuvan miesystävänsä kanssa Flamingon kylpylässä Vantaalla, minkä jälkeen miesystävä lähti Tampereelle työasioiden takia. Uhri oli sunnuntain ja maanantain välisen yön omassa kodissaan Espoon Haukilahdessa.

Maanantaiaamuna syytetty mies laittoi puhelimensa lentokonetilaan, matkusti kotoaan Helsingin Ruoholahdesta naisen asuintalolle ja odotti naista rappukäytävässä tunnin ja 20 minuuttia, kunnes tämä astui ulos asunnostaan. Syyttäjän mukaan miehellä oli mukanaan useita veitsiä, nyrkkirauta ja vasara. Mies jatkoi väkivaltaa, vaikka nainen yritti paeta tilanteesta ja lopulta päätyi täysin puolustuskyvyttömänä rappukäytävän lattialle, syyttäjä sanoi.

Mies on myöntänyt teon, mutta kiistää sen olleen murha. Hän sanoi, että halusi selvittää asiat naisen kanssa ennen kuin menisi vankilaan suorittamaan ehdotonta vankeusrangaistusta.

Mies oli lokakuussa 2021 tuomittu Helsingin hovioikeudessa kahden vuoden vankeuteen raiskauksesta ja pakottamisesta seksuaaliseen tekoon. Hovioikeuden mukaan hän oli hierojana toimiessaan raiskannut alaikäisen asiakkaansa.

Miehen oli määrä ilmoittautua vankilaan myöhemmin maanantaina.

– (Syytetty) oli ollut edeltävänä perjantaina poliisikuulusteluissa ja oli sitten saanut nähdä, miten (uhri) viettää viikonloppua kylpylässä uuden miehensä kanssa — (syytetty) on tajunnut, että nyt kun hän samaisena iltana joutuu vankilaan, hän on todella menettänyt (uhrin) tälle uudelle miehelle, syyttäjä Max Bock sanoi loppulausunnossaan oikeudelle.

Syyttäjän mukaan suunnitelmallisuudesta kertoo myös miehen jo maaliskuussa 2021 naiselle lähettämä ääniviesti, jossa tämä sanoo, että hänelle olisi sama, menettäisikö hän naisen toiselle miehelle tai jos nainen kuolisi.

Puolustuksen mukaan miehellä ”pimentyi päässä”, haluavat mielentilatutkimuksen

Miehen puolustuksen mukaan henkirikokseen ei liittynyt etukäteisharkintaa tai suunnitelmallisuutta, vaan kyseessä oli impulsiivinen teko.

– (Syytetyllä) ei ole ollut aikeita käyttää väkivaltaa. Hänen oli tarkoitus aloittaa vankeuden suorittaminen ja hän halusi sitä ennen puhua (uhrin) kanssa ja sopia erimielisyydet, asianajaja Heikki Uotila sanoi puolustuksen loppulausunnossa.

Uotilan mukaan mies ei soittanut naisen ovikelloa, koska arveli, että nainen soittaisi silloin poliisit ja asiat jäisivät selvittämättä. Miehen mukana olleita veitsiä, nyrkkirautaa ja vasaraa puolustus on selittänyt sillä, että mies oli saanut uhkauksia.

Puolustus on vaatinut syytetyn määräämistä mielentilatutkimukseen. Tämän takia käräjäoikeus antaa ensi viikolla joko jo lopullisen käräjätuomion syytteistä tai sitten vasta välituomion, jolla miehen mielentila määrätään tutkittavaksi.

Puolustuksen mukaan miehellä ”pimentyi päässä” tekohetkellä eikä hän muista itse veriteosta juuri mitään.

Syyttäjä vaatii miehelle ensisijaisesti elinkautista vankeusrangaistusta murhasta. Jos käräjäoikeus arvioisi teon tapoksi, syyttäjän mukaan rangaistuksen pitäisi olla ainakin 12 vuoden vankeus. Syyntakeettomaksi todetut passitetaan yleensä tahdosta riippumattomaan hoitoon.

Maria Rosvall

STT

