Riikka Sallinen nimettiin kolmantena suomalaisena jääkiekon kunniagalleriaan

Jääkiekkoilija Riikka Sallinen on valittu Hockey Hall of Famen jäseneksi. Kyseessä on kolmas kerta, kun suomalaispelaaja on saanut kyseisen kunnian. Aikaisemmin jääkiekon kunniagalleriaan on valittu suomalaiset mieskiekkoilijat Jari Kurri ja Teemu Selänne.

Sallisen ohella paikkansa kiekkoilijoiden kunniagalleriaan saivat tänä vuonna ruotsalaisveljekset Daniel ja Henrik Sedin, ruotsalainen Daniel Alfredsson ja kanadalainen Roberto Luongo. Lisäksi galleriaan nimettiin jo edesmennyt Herb Carnegie lajiin suuren jäljen jättäneenä vaikuttajana.

Naisten jääkiekkomaajoukkueessa Sallinen saavutti MM-hopean lisäksi kuusi MM-pronssia, kaksi olympiapronssia ja kolme EM-kultaa. Hänestä tuli vuonna 2018 Pyeonghangissa 44-vuotiaana vanhin olympiamitalin voittanut kiekkoilija. Ensimmäisen olympiamitalinsa hän nappasi jo Naganossa 1998, kun naisten jääkiekko oli ensi kertaa olympiaohjelmassa.

Naisten SM-liigassa Sallinen pelasi 11 kautta. Sallinen voitti viisi SM-kultaa, joista kolme oli JYPin riveissä. Sallinen on myös pelannut pesäpalloa huipputasolla. Hänet on valittu kolmesti vuoden naispesäpalloilijaksi.

Ensimmäiset naiskiekkoilijat valittiin kunniagalleriaan vuonna 2010.

Sedinin veljekset saivat tunnustusta

Sedinin veljekset pelasivat NHL:ssä 17 vuotta. Henrik Sedinistä tuli Vancouver Canucksin kaikkien aikojen paras pistemies. Hän keräsi 1 330 runkosarjan ottelussaan 1 070 pistettä. Daniel Sedin on puolestaan Canucksin kaikkien aikojen maalipörssin kärjessä.

Alfredsson on Ottawa Senatorsin kaikkien aikojen maali-, syöttö- ja samalla pistepörssin kärkinimi. Luongo oli pitkään NHL:n parhaita maalivahteja.

Vuonna 1943 perustettu Hockey Hall of Fame sijaitsee Kanadan Torontossa. Hall of Fameen voidaan valita kunakin vuonna enintään neljä miespelaajaa ja kaksi naispelaajaa. Valinnoista päättää 18-jäseninen komitea, jonka jäsenistä 15:n pitää puoltaa valintaa.

Myös kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF perusti oman Hall of Fame -kunniagalleriansa vuonna 1997.

https://www.hhof.com/induction/induction2022/riikkasallinen.html

STT

