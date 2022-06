Emil Ruusuvuori on edennyt Wimbledonissa miesten kaksinpelin toiselle kierrokselle.

Suomalainen päihitti avausottelussaan Japanin Yoshihito Nishiokan erin 3-1.

Ruusuvuori kohtaa torstaina toisen kierroksen ottelussaan Hollannin Botic Van De Zandschulpin, joka on sijoitettu turnauksessa 21:ksi.

Voitto on suomalaiselle ensimmäinen arvostetussa nurmiturnauksessa. Viime vuonna hän pääsi jo mukaan pääsarjaan, mutta putosi heti.

STT

