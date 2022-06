Kokoomuksen eduskuntaryhmä yksimielinen Rydmanin erosta – KRP Rydmanista: Ei sellaista uutta tietoa, että päätös jättää esitutkinta aloittamatta olisi väärä

Kaikki kokoomuksen eduskuntaryhmän jäsenet yhtyivät siihen, että oli välttämätöntä, että Wille Rydman eroaa ryhmän jäsenyydestä, sanoo eduskuntaryhmän ryhmäjohtaja Kai Mykkänen.

Mykkänen sanoo, että luottamusta Rydmaniin ei enää ole.

– Kävimme perusteellisen keskustelun. Nämä tulleet tiedot ovat järkyttäneet ihan jokaista meidän ryhmän jäsentä, Mykkänen sanoo.

Mykkäsen mukaan eduskuntaryhmä tekee kaikkensa, että mitään tällaista ei tarvitsisi enää ikinä nähdä.

Jo aiemmin tänään kerrottiin, että Rydman eroaa kokoomuksen eduskuntaryhmän jäsenyydestä ja kaikista jäsenyyksistään valiokunnissa toistaiseksi. Kokoomus kertoi tiedotteessa, että puolueen puheenjohtaja Petteri Orpo ja Mykkänen kävivät keskustelun Rydmanin kanssa.

Mykkänen painotti, että rikoskynnys ei ole ainoa asia, jota eduskuntaryhmä arvioi.

– Me arvioimme tässä ennen kaikkea luottamusta, hyvää käytöstä, moitittavuutta, Mykkänen sanoo.

Asiaa voidaan puolueen mukaan käsitellä uudelleen, jos mahdolliset jatkoselvitykset palauttavat luottamuksen.

– Me jatkamme tästä eteenpäin niin, että rikosoikeudelliseen asiaan täytyy saada selvyys. Sitä me emme voi arvioida. Olemme pyytäneet, että poliisi arvioi, että onko Helsingin Sanomien jutussa tai sen myötä tullut sellaisia seikkoja, että se täytyy tutkia uudelleen. Se on normaali käytäntö, Orpo sanoi.

Toinen liittyy taas kansanedustajan moraaliin ja arvokkaaseen käytökseen.

– Nyt ollaan selkeästi tilanteessa, että Rydman ei jatka meidän ryhmän jäsenenä, Orpo sanoi.

Hän sanoo, että koko puolueyhteisö tuomitsee Rydmanin epäillyn toiminnan.

– Me teemme kaikkemme, että tällaiset ilmiöt pystytään kitkemään pois, Orpo sanoi.

Mykkänen sanoo, että osa Rydmaniin liittyvästä epäluottamuksesta liittyy siihen, että Rydman jätti kertomatta olennaisia asioita silloin kun puoluesihteeri puhutti tätä epämääräisistä huhuista.

Puoluesihteeri Kristiina Kokko painotti, että kansanedustajan sanaan pitää voida luottaa. Hän lisäsi kokoomuksella olevan selkeä linja, että jos asia koskee alaikäisiä, asia pitää viedä poliisille.

Jos taas kyse on poliittisista tai muista sentyyppisistä asioista, Kokon mukaan oikea osoite on selvittää asiaa esimerkiksi järjestötasolla.

Rydman katsoo joutuneensa mustamaalauksen kohteeksi

Useat nuoret naiset kertovat sunnuntaina julkaistussa Helsingin Sanomien jutussa Rydmanin ahdistavalta tuntuneesta käytöksestä. Lehden mukaan Rydman näyttää toistuvasti hakeutuneen alaikäisten tyttöjen seuraan.

Useissa HS:n tekemissä haastatteluissa toistuu, että Rydman tarjosi runsaasti alkoholia ja kehotti juomaan. Osa naisista on ollut tapahtumahetkellä alaikäisiä. Muutama Rydmanin kotona käynyt haastateltava kuvaa Rydmanin käytöstä painostavaksi, kun he halusivatkin poistua paikalta.

Rydman on kiistänyt väitteet. Hän katsoo joutuneensa ”härskin mustamaalauksen” kohteeksi ja että sen taustalla on yksi tai kaksi naista.

KRP: HS:n jutussa henkilö, jota poliisi ei ole kuullut

Keskusrikospoliisin rikoskomisario Jyri Hiltunen sanoo, että vuonna 2020 selvitettyihin tapauksiin ei ole tullut mitään sellaista uutta tietoa, että KRP:n päätös jättää esitutkinta aloittamatta kansanedustaja Rydmanista olisi ollut väärä.

Hiltunen kuitenkin kertoo, että yhden Helsingin Sanomien jutussa esiintyneen henkilön osalta asiaa vielä selvitetään. KRP ei vuonna 2020 kuullut kyseistä henkilöä.

Hiltunen sanoi tiistaina hieman ennen kello yhtä iltapäivällä, että tämän henkilön osalta asiaa täytyy vielä harkita, katsoa ja kysellä asiasta lisää.

– Selvitettyihin tapauksiin liittyen ei ole tullut mitään lisää. Niiden tapausten kohdalla mikään ei ole tietääkseni muuttunut, Hiltunen sanoo.

Myöskään jutussa esiintyneiltä ei ole tullut KRP:lle yhteydenottoja.

KRP teki vuonna 2020 esiselvityksen asiasta, mutta muutaman päivän jälkeen se lopetettiin. Poliisin mukaan mikään ilmi tullut teko ei ylittänyt tutkintakynnystä.

Hiltusen mukaan kokoomukselta on tullut KRP:n kirjaamoon pyyntö selvittää Rydmanin tapausta lisää. Hiltunen ei ole vielä kuitenkaan tutustunut pyyntöön tai siihen, onko siinä mahdollisesti jotain uutta tietoa. Kokoomus on aiemmin julkisuudessa kertonut toivovansa poliisin selvittävän vielä asiaa.

KRP alkoi alun perin selvittää asiaa siksi, että ilmoituksen tullessa ei ollut vielä tietoa siitä, kuka on ilmoittaja, kuka on mahdollinen epäilty eikä edes tiedetty sitä, mikä teko on kyseessä. Asia tuli ensin esiin seksuaalisen kaltoinkohtelun uhreja auttavassa chat-palvelussa.

– Ei ollut paikallispoliisia, mihin siirtää. Siksi aloimme selvittää sitä täältä, Hiltunen sanoo.

Pääsääntöisesti rikokset selvitetään siellä, missä ne ovat tapahtuneet tai siellä, missä epäilty asuu.

Rydman eroaa myös valtuustoryhmästä

Rydman eroaa kokoomuksen valtuustoryhmän jäsenyydestä toistaiseksi, kertoo Helsingin kokoomus.

Rydman lisäksi luopuu toistaiseksi kaikista Helsingin kaupungin luottamustehtävistään eli kaupunginvaltuuston varapuheenjohtajuudesta ja Helsingin Sataman hallituksen puheenjohtajuudesta, joihin kokoomuksen valtuustoryhmä on hänet valinnut.

Helsingin kokoomuksen mukaan asiaa voidaan käsitellä uudelleen, jos mahdolliset jatkoselvitykset palauttavat luottamuksen.

Jo aiemmin on kerrottu, että Helsingin piirin toiminnanjohtaja Sanna Hämäläinen ja kokoomuksen puoluesihteeri Kristiina Kokko ovat Rydmanin kanssa selvittäneet epäilyitä Rydmanin epäasiallisesta käytöksestä.

Hämäläinen kertoo nyt STT:lle, että hän sai vuonna 2020 toisen käden tietoa Rydmanin mahdollisesta epäasiallisesta käytöksestä. Tuolloin Hämäläisellä oli se käsitys, että tapaus liittyi yhteen henkilöön. Hänellä ei myöskään ollut tietoa henkilön iästä tai henkilöllisyydestä.

– Kukaan näistä Helsingin Sanomien jutussa esiintyneistä tytöistä ei ole ollut minuun suoraan yhteydessä. En ole tiennyt, keitä he ovat olleet, hän sanoo.

Hämäläinen kertoo saaneensa Rydmanilta asiasta selvityksen, eikä silloin aihetta enempään ollut. Hämäläinen ei tarkemmin yksilöi, mitä Rydman on hänelle kertonut.

– Silloin ei myöskään ollut tietoa näistä henkilöistä, että heiltä olisi voinut näitä lisätietoja selvittää, Hämäläinen sanoo.

Hämäläisen mukaan hänelle ei myöskään yksilöity mitenkään tarkemmin sitä, millaisesta epäasiallisesta käytöksestä oli kyse. Hämäläisellä ei ollut esimerkiksi tietoa alkoholin tarjoamisesta.

Kesän lopulla 2020 hän sai tietää, että myös poliisi oli selvittänyt asiaa ja päättänyt, ettei tutkintakynnys ylity. Myös tuolloin hän oli siinä käsityksessä, että tapaus koski yhtä ja samaa henkilöä.

– Olen pyytänyt Rydmanilta sitä materiaalia ja hän on sanonut, että se on salaista, Hämäläinen sanoo.

Hän sanoo, ettei tajunnut pyytää materiaalia poliisilta, koska luuli sen olevan salaista. Hämäläinen ei myöskään tiennyt, että asiaa tutki keskusrikospoliisi, ei paikallispoliisi.

Seuraavan kerran Hämäläinen keskusteli asiasta Rydmanin kanssa, kun toimittajat olivat alkaneet olla yhteydessä. Tällöinkin Hämäläisellä oli edelleen se käsitys että kyse oli yhdestä ja samasta tapauksesta.

Hämäläinen ei yksilöi, mitä tarkalleen ottaen Rydmanin kanssa keskusteltiin ja millaisen selvityksen hän antoi.

Puoluesihteeri Kokko on aiemminkin kertonut Rydmanin kiistäneen esitetyt väitteet.

https://www.hs.fi/sunnuntai/art-2000008840422.html

https://www.hs.fi/sunnuntai/art-2000008840422.html

Viivi Salminen

STT

Kuvat: