Saarikko: Inflaatioon on reagoitava, tuloverokevennys on varteenotettava vaihtoehto – toivoi myös EKP:n toimivan inflaation hillitsemiseksi

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) pitää perusteltuna, että syksyn budjettiriihessä otetaan käsittelyyn kysymys työ- ja eläketulojen verotuksen keventämisestä.

– Inflaatioon meidän on uusilla toimilla reagoitava, ja ansiotuloverojen kevennys on varsin varteenotettava vaihtoehto, hän sanoi.

Saarikko sanoi EU:n valtiovarainministerikokouksen jälkeen pitävänsä selvänä, että taloustilanne edellyttää toimia.

– Olen itse nostanut tämän työn ja verotuksen keventämisen esille jo viime syksynä, kun valtiovarainministeriön silloiset ennusteet ounastelivat talouden kasvun hiipumista vuonna 2023. Silloinkin pääministeri sanoi suhtautuvansa avoimin mielin, Saarikko sanoi.

Viime syksyn jälkeiset tapahtumat, kuten inflaation kiihtyminen ja Venäjän hyökkäyssota, ovat Saarikon mukaan luoneet entistä enemmän perusteita kevennykselle.

Samalla keskustelussa on ollut esillä muitakin veroratkaisuja, kuten vasemmistoliiton ajama aloite ruuan arvonlisäveron alentamisesta sekä perussuomalaisten vaalima ajatus polttoaineiden veroalennuksesta Saksan malliin.

– Sen rohkenen sanoa, että kaikkea tätä on vaikea nähdä toteutuvaksi valtiontalouden näkökulmasta, Saarikko jarrutteli.

Kaikki vaihtoehdot rasittavat valtiontaloutta tavalla tai toisella.

– Ydintehtävämme on varmistaa, että inflaation keskellä hyvinvointimme ei romahda ja kansalaisten ostovoima kokonaan tuhoudu, Saarikko määritteli.

Inflaation jälkeen voi nousta uusia kriisejä

Saarikko lisäsi, että enemmistö EU-maista on tavalla tai toisella tukenut kansalaisia ja elinkeinoelämää hintojen noustessa. Suomessa toimet tulee Saarikon mukaan vahvasti painottaa pienituloisimpiin, vaikka sosiaaliturvan kautta.

Pelkkänä suhdannetoimena Saarikko ei silti halunnut veroalennuksia ajaa, vaan kytki ne samalla työmarkkinaratkaisuihin.

– Se edellyttää, että meillä on valtioneuvostossa käsitys siitä, että se auttaisi säilyttämään Suomen kilpailukykyä.

Inflaatio nousi Saarikon mukaan kokouksen hallitsevaksi teemaksi, mutta hän muistutti omassa puheenvuorossaan, että muitakin ongelmia voi olla edessä.

– Kriisit ei välttämättä ole tässä. Ruoka- ja pakolaiskriisi saattavat olla nurkan takana, hän varoitteli.

Korkopinteeseen ajautuneen Italian tilanteesta tai EKP:n pyrkimyksistä kriisin ratkaisemiseksi ei Saarikon mukaan käyty laajempaa keskustelua. EKP:hen kohdistuu kuitenkin suuria odotuksia, että se saisi inflaation hallintaan. Kansallisella tasolla voidaan vaikuttaa lähinnä inflaation seurauksiin, kun taas keskuspankki voi vaikuttaa inflaatioon itseensä.

– Meillä ei välttämättä ole nyt varaa odotteluun, että inflaatio jotenkin itsestään asettuu, Saarikko sanoi.

Nina Törnudd

STT

