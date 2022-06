– Missioni on saada suomalaiset rentoutumaan ja voimaan hyvin. Vaatteita ei tarvitse ottaa kovin vakavasti.

Näin tiivistää sanomansa Päntsdrunk Lifestylen yrittäjä Satu Möller. Hänet toi Mathildedaliin silkka sattumien ketju.

Kun helsinkiläislähtöinen markkinointialan konkari Möller muutti vuosia sitten Turkkiin miehensä luokse, hän laittoi Suomeen jääneen autonsa myyntiin.

Ostaja oli mathildedalilainen yrittäjä Elmo Blomqvist, joka on mukana muun muassa ravintola Terhon toiminnassa. Kauppoja tehtäessä Blomqvist mainitsi Terhon ja Mathildedalin kylän, ja Möller päätyi seuraamaan yritystä Facebookissa.

VIISI VUOTTA sitten Terho etsi uutta yrittäjää yläkertansa liiketilaan, ja Möller huomasi ilmoituksen. Elettiin kesää 2017, juuri ennen Matildan vilkkaiden matkailusesonkien alkua.

Möller perusti liiketilaan sisustusliike Olkkarin, josta syntyi sittemmin hänen nykyinen yrityksensä Päntsdrunk Lifestyle. Nimi tarkoittaa suoraan suomennettuna kalsarikännejä, mutta Möller näkee termin laajemmin. Kyse on olotilasta, ei juomisesta.

– Kun laittaa mukavan vaatteen päälleen, tietää, että nyt ei tarvitse lähteä mihinkään. Tanskalaisilla on hygge ja ruotsalaisilla fika, mutta suomen kielestä ei vastaavaa sanaa löytynyt.

Möllerin turkkilaissyntyisestä miehestä tuli sittemmin Terhon pizzakokki, ja pariskunta asuu nykyisin Teijolla.

MÖLLER suunnittelee itse tuotteensa ja niiden värimaailman. Pyyhkeet kudotaan ja vaatteet ommellaan Turkissa tekstiiliteollisuudesta tunnetussa Denizlin kaupungissa, sillä Suomesta ei ole löytynyt riittävän laajamittaisesti toimivaa tekstiilitehdasta. Pienyrityksissä tehtyjen vaatteiden kuluttajahinta taas nousisi Möllerin mukaan liian korkeaksi, eikä pyyhkeitä voisi edes tehdä Suomessa.

– Aidon hamam-pyyhkeen valmistusmaa voi olla vain Turkki. Pyyhe on imukykyinen, ja se tehdään kudotusta puuvillasta, Möller sanoo.

Kaftaanit, kimonot ja muut vaatteet on myös valmistettu pyyhemateriaalista. Niitä somistavat virkkaukset tehdään käsin eettisistä syistä. Möller haluaa tarjota paikallisille osaajille töitä.

– Minulle on tärkeää, että virkkaajina on kuusi yksinhuoltajaäitiä. Löysin heidät mieheni kautta.

PYYHEKANKAASTA ommeltujen vaatteiden yhteisiä nimittäjiä ovat väljyys ja mukavuus. Möller itse ei voi sietää hiostavia keinokuituvaatteita, jotka istuvat huonosti ja hiertävät.

– Ketjuliikkeiden isot koot ovat suurennettuja kopioita S- ja M-koon vaatteista, ja ne näyttävät järkyttäviltä rehevien naisten päällä. Jo mainostoimistoaikanani suunnittelin mukavia vaatteita isokokoisille naisille. Säälin heitä, jotka joutuvat vetämään päälleen viskoositelttoja.

Möllerin vaatteita ostavat myös miehet, eikä niitä ole suunniteltu erikseen sen kummemmin miehille kuin naisillekaan.

Satu Möller on avannut keväällä Päntsdrunk Lifestylen nettikaupan, jonka kautta hän tavoittelee kasvua myös ulkomailta. Yritys toimii kesäkaudella Hangossa ja uutena avauksena Karkkilassa. Hänellä on Mathildedalissa töissä yksi työntekijä.

– Lisääkin olisin työllistänyt, mutta työntekijöistä on pulaa.

Paikallisuus on Möllerille erityisen tärkeää. Nettikaupan kuvissa malleina toimivat kyläläiset, ja ne on ottanut Teijolla asunut valokuvaaja. Hän arvostaa Mathildedalin ja Teijon alueen yrityksissä sitä, että jokaisella on oma brändinsä ja toiminta-ajatuksensa.

– Täällä ei ole isoja firmoja, eikä myydä Ranskasta tilattuja yhden kesän kestäviä pellavarättejä. Jokainen suunnittelee tuotteensa itse.