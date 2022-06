Savonlinnan oopperajuhlilla nähdään kaikkien aikojen herkut – kahden perutun kesän jälkeen Olavinlinnassa ”riittää hiljaisuus”

Olavinlinnan muurien sisällä raikuu jälleen tuttuun kesäiseen tapaan ooppera, kun Savonlinnan oopperajuhlat alkavat huomenna taas kahden pandemiavuoden jälkeen.

Taiteellinen johtaja Ville Matvejeff kertoo STT:lle, että heinäkuussa Oopperajuhlilla on ”kaikkien aikojen herkut samaan aikaan esillä”.

– Aida, Carmen, Tosca, ne kuuluvat kaikki niihin tunnetuimpiin, upeimpiin oopperoihin koko maailman historiassa ja kirjallisuudessa.

Taiteellisen johtajan tunnelmat Olavinlinnaan paluusta ovat ”uskomattoman hienot”. Vielä talven ja kevään tapahtumarajoitusten aikaan moni varmaan mietti, kuinka tulevan kesän käy, Matvejeff arvelee.

– Itse uskoin vahvasti siihen, että kesä tulee. Minulla oli sellainen motto, että järjestetään Oopperajuhlat vaikka väkisin, nyt riittää hiljaisuus, Matvejeff nauraa.

Matvejeff aloitti Oopperajuhlien taiteellisena johtajana syksyllä 2019. Kahden perutun kesän jälkeen nyt nähdään siis ensimmäinen Matvejeffin suunnittelema oopperaohjelmisto. Taiteellinen johtaja lupaa laulamisen ilotulitusta ja huippusolisteja.

Esimerkkinä hän mainitsee Giacomo Puccinin Toscan, jonka solistit Miina-Liisa Värelä ja yhdysvaltalainen Matthew Polenzani tekivät häneen vaikutuksen jo ensimmäisissä harjoituksissa.

– Niin upea soundi, niin upea kemia, ja tällaisia laulajia meillä on jokainen tuotanto täynnä tänä vuonna.

Omien tuotantojen lisäksi Oopperajuhlilla vierailee Kroatian kansallisteatteri, joka tuo lavalle Julius Caesarin sekä kaksi pienoisoopperaa Harlekiinin ja Gianni Schicchin.

Muistutus Oopperajuhlien juurista

Oopperajuhlat avaa huomenna Giuseppe Verdin klassikkoteos Aida, joka nähdään nyt kokonaan uutena tuotantona. Pelkistetyn moderni versio on huippuohjaaja Philipp Himmelmannin käsialaa.

Himmelmannin ohjaustyylistä on voinut aiemmin nähdä pätkän myös valkokankaalla: vuoden 2008 James Bond -elokuvassa Quantum of Solace on kohtaus, jossa rikollisverkosto kokoontuu Himmelmannin ohjaaman Toscan näytökseen.

Matvejeff kertoo antaneensa Himmelmannille tehtäväksi korvata Oopperajuhlien yli 35 vuotta vanha Aida-tuotanto.

– Halutaan jotain uutta mutta jotain, joka myös kunnioittaa meidän traditiota ja tätä Olavinlinnan ja Oopperajuhlien historiaa, Matvejeff kertoo.

Toive uudesta Aidasta oli ollut pitkään Matvejeffin mielessä. Oopperajuhlien ikoninen teos kaipasi hänen mielestään jo päivitystä.

– Se, että se nyt sattuu olemaan tämä ensimmäinen pandemian jälkeinen, se oli osittain sattumaa. Mutta luulen, että se sopii aika hyvin tähän hetkeen. Se on ikään kuin muistutus Oopperajuhlien juurista ja historiasta, Matvejeff sanoo.

Aidan kokenut tulkitsija palaa Eurooppaan

Ensi-illassa Aidan nimiroolin laulaa yhdysvaltalainen Michelle Bradley. Kansainvälisessä nosteessa oleva sopraano tunnetaan erityisesti Verdin tulkitsijana.

Bradley on esittänyt Aidaa viitisen vuotta, ja hänen mukaansa Oopperajuhlien uusi Aida on jotain, mitä hän ei ole koskaan tehnyt aiemmin.

– Himmelmanilla on erilainen näkökulma teokseen, ja siihen ovat vaikuttaneet ajankohtaiset tapahtumat, erityisesti sota Ukrainassa. Hän on löytänyt erittäin uniikin ja luovan tavan sisällyttää tähän muinaiseen tarinaan sen, mitä maailmassa tapahtuu nyt, Bradley kuvailee STT:lle.

Euroopassa uraa tehnyt sopraano on nyt ensimmäistä kertaa Suomessa. Hän myöntää, ettei ollut ennen kuullutkaan Savonlinnasta, mutta hänelle selvisi nopeasti, että Oopperajuhlat on merkittävä festivaali Euroopassa.

Esiintyminen festivaalilla on Bradleylle nyt erityisen tärkeää, sillä kyseessä on hänen ensimmäinen roolinsa Euroopassa sitten koronan.

– Covid todella pysäytti urani Euroopassa joksikin aikaa. Olen esiintynyt Yhdysvalloissa sen jälkeen, kun paikat ovat jälleen avautuneet. Se on ollut myös hyvä juttu, mutta haluaisin jatkaa esiintymistä Euroopassakin. Toivottavasti pääsen takaisin eurooppalaisiin oopperataloihin, joita olen kaivannut.

Oopperajuhlilla työskentely on ollut hänelle mielekäs kokemus. Tunnelma tuotannossa on ollut lämmin ja jopa rento.

– Saamme tietenkin työt tehtyä, mutta paine ei ole niin kova, kuten tässä ammatissa joskus voi olla. Arvostan sitä. Vaikka olen töissä, se tuntuu samalla siltä kuin olisin pienellä lomalla, Bradley kertoo ja kehuu Savonlinnan rauhoittavia maisemia.

New Yorkin Metropolitanista Savonlinnan oopperajuhlille

Oopperajuhlien suoranaisena veteraanina nähdään tänä kesänä sopraano Marjukka Tepponen, joka laulaa Georges Bizet’n Carmenissa Micaelan roolin. Tepponen aloitti Oopperajuhlien kuorossa vuonna 2005, voitti nuorten laulajien Timo Mustakallio -laulukilpailun vuonna 2008 ja on siitä asti laulanut solistina Oopperajuhlilla melkein joka vuosi.

– Täällä opin oopperan tekemisen tradition, Tepponen kertoo STT:lle.

Hän kehuu Oopperajuhlien tasoa ja laulajia.

– Jokin taika Savonlinnassa on. Täällä tehdään tiiviissä tahdissa tosi korkealaatuista oopperaa.

Tepponen nähdään Olavinlinnassa myös ensi kesänä, kun hän laulaa nimiroolin Charles Gounod’in oopperassa Romeo ja Julia. Sopraano on erittäin innoissaan tulevasta uudesta tuotannosta.

– Odotan sitä todella innolla, koska olen Julian aariaa laulanut paljon, mutta koko teosta en ole tehnyt. Ja ranskalainen ooppera on minulle todella lähellä sydäntä, Tepponen kertoo.

Pandemian jälkeisten vuosien jälkeen kansainvälisesti menestyneen sopraanon kalenteri näyttää kiireiseltä. Ensi kauden hän laulaa Itävallassa, ensi kesän taas Oopperajuhlilla, sitä seuraavan kauden Helsingissä Kansallisoopperassa ja sitten Saksassa.

Huhtikuussa Tepponen nousi maineikkaan Metropolitan-oopperan lavalle New Yorkissa, kun Jevgeni Onegin -esityksen alkuperäinen sopraano Ailyn Perez sairastui ja paikkaajaksi valittu Tepponen pääsi tuuraamaan pääroolia. Mahdolliset lisätyöt maailmankuulussa oopperatalossa ovat vielä selvityksen alla.

– Vielä ei ole mitään konkreettista sovittu, mutta sinne on keskusteluyhteys. Pitää aikataulujen ja roolien kanssa kaikki natsata, mutta toivottavasti tulevaisuudessa jotain sieltä löytyy, Tepponen kertoo toiveikkaana.

Saara-Miira Kokkonen

STT

