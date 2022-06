Seitsemälle poliisille syytteet Elokapinan mielenosoituksesta, jossa mielenosoittajiin käytettiin kaasusumutetta

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe on nostanut syytteet poliisin toiminnasta Elokapinan mielenosoituksessa Helsingissä lokakuussa 2020. Poliisi käytti kaasusumutetta mielenosoittajia vastaan Helsingin Kaisaniemessä, kun mielenosoittajat eivät totelleet poliisin käskytystä siirtyä pois ajoradalta.

Syytteet koskevat virkavelvollisuuden rikkomisia ja pahoinpitelyjä sekä yllytystä näihin rikoksiin. Syytettynä on yhteensä seitsemän poliisia.

Rappe sanoo, että poliisissa mielenosoitusta on hoidettu niin sanotussa tilanneorganisaatiossa.

– Syytteet kohdistuvat vähän erimuotoisina eri tasoilla tässä organisaatiossa olleisiin poliisimiehiin.

Pahoinpitelystä syytetään kolmea poliisia. Jutussa on asianomistajina yhteensä 16 mielenosoittajaa, joihin ruumiillisen väkivallan epäillään kohdistuneen.

Kaikki poliisit ovat kiistäneet epäillyt rikokset.

”Mitään vaaraa aiheuttamaton, täysin passiivinen vastarinta”

Rappen mukaan syytteissä on kyse ensinnäkin siitä, oliko poliisilla oikeus hajottaa mielenosoitus.

– Kokoontumislaissa on säännökset siitä, että mielenosoitukseen saa puuttua vasta sitten, jos siitä aiheutuva haitta on kohtuutonta. Tässä tapauksessa olen arvioinut, että mielenosoituksesta ei sellaista kohtuutonta haittaa ainakaan vielä tuossa vaiheessa ole ollut, että poliisi olisi voinut niitä mielenosoittajia alkaa siirtää, Rappe sanoo STT:lle.

Toiseksi syyttäjä on arvioinut poliisin voimankäyttöä tilanteessa.

– Vaikka katsottaisiin, että olisi ollut oikeus alkaa heitä siirtää, niin oliko silloin puolustettavaa eli laillista käyttää paprikasumutetta vai ei. Tältä osin olen syytteessä katsonut, että kun on tällainen mitään vaaraa aiheuttamaton, täysin passiivinen vastarinta, niin ainakaan tuossa vaiheessa tuollaisen voimankäyttövälineen käyttö ei ollut puolustettavaa.

Oikeudenkäynnille Helsingin käräjäoikeudessa ei ole vielä määrätty istuntopäivää.

Maria Rosvall, Jecaterina Mantsinen

STT

Kuvat: