Serena Williams jälleen kentillä vuoden ottelutauon jälkeen – paluumittelö päättyi tappioon ranskalaisvastustajan käsittelyssä

Serena Williams, 40, puki Wimbledonin valkoisen kaavun ylleen ja palasi vuoden tauon jälkeen tenniskentille. Hänen edellinen kaksinpeliottelunsa on viime Wimbledonista, jolloin hän joutui luovuttamaan ensimmäisen kierroksen ottelunsa.

Tennislegendan paluuottelu päättyi kuitenkin tappioon. Williamsin ranskalaisvastustaja Harmony Tan otti naisten kaksinpelin avauskierroksella kolmen erän päätteeksi voiton lukemin 7-5, 1-6, 7-6 (10-7).

Suomen aikaa tiistain puolella alkanut ottelu päättyi keskiviikkona alkuyöstä. Kohtaaminen venähti yli kolmituntiseksi.

Willimasin vahvuudet, kova syöttö ja peruslyönti, olivat tiistai-iltanakin valttia. Sen sijaan pelitauko ja ikääntyminen näkyivät hidastuneessa liikkeessä, mitä Tan käytti koho- ja pysäytyslyönneillään hyväkseen.

Pelaamattomuus on kolahtanut myös vanhan mestarin rankingiin, sillä hän löytyy maailmanlistalla sijalta 1 204.

Yhdysvaltalainen on voittanut yhteensä 23 kaksinpelin grand slam -turnausta, mikä on eniten avoimena aikana. Wimbledon on ollut hänelle kaikista paras, sillä kaksinpelistä on tullut seitsemän mestaruutta ja lisäksi nelinpelistä siskonsa Venus Williamsin kanssa kuusi.

Serenan edellinen grand slam -voitto on Australian avoimista 2017.

Hän on ollut uransa aikana 319 viikkoa maailmanlistan kärjessä, ja monet pitävät häntä kaikkien aikojen parhaana naistennispelaajana.

Topias Mikkonen, Arttu Mäkelä

STT