SM-viikon täystohina alkaa perjantaina – 15 eri lajia kellon ympäri, katso aikataulut ja tiedot bussikuljetuksista!

Virallisesti SM-viikko alkoi jo torstaina, mutta perjantaina lyödään niin sanotusti poljin mattoon. Perjantaina urheillaan peräti 15 eri lajissa kellon ympäri (9–21).

Ultrajuoksijat kiertävät Urheilupuistoa kello 9 alkaen ja ensimmäisiä 100 kilometrin taipaleen suorittaneita odotellaan maaliin kello 17. Salohallissa on biljardia, kahvakuulaa ja leuanvetoa, jäähallissa otevoimaa.

Salo Golfissa kilpaillaan speedgolfissa ja frisbeen pituusheitossa. Speedgolfin finaalia edeltää kello 13 VIP-kisa, johon osallistuvat muun muassa tubettaja Mikael Sundberg, kapellimestari Riku Niemi, ohjaaja Aleksi Mäkelä sekä urheilun tuttu ruutukasvo Ville Klinga.

Veden äärellä Vuohensaaressa on maratonmelontaa ja Viurilanlahdessa varjoliitoa. Lisäksi Moisiossa aloitetaan petankki ja Halikon SJ-tallilla valjakkoajo.

Ehkä kovin sähinä on silti Kavilannummen moottoriurheilukeskuksessa, jossa käydään perjantaina kolmen eri lajin kilpailut: motocross, pienoisautoilu ja X-trial.

Pitkän moottoriurheilupäivän finaalitapahtumat on ajoitettu niin, etteivät ne mene pahasti päällekkäin.

Suomalaisen motocrossin ehdoton ykköskuski Harri Kullas ei sittenkään tule Kavilannummelle. Kullas teki hiljattain loppukauden mittaisen sopimuksen MM-sarjassa ajavan Gebben Van Venrooy Yamaha -tiimin kanssa, jonka johdosta Salon reissu jäi tekemättä.

MX1-luokassa ennakkosuosikki on SM-sarjaa dominoinut Jere Haavisto . MX2-luokassa on tasaisempaa, mukana on viisi seitsemästä SM-sarjan kärkikuskista.

Kilpailun järjestävän Salon Moottorikerhon kuskeista kotiradallaan ajavat MX Open -luokassa Olli-Pekka Hörkkö ja Leevi Jalonen sekä MX125-luokassa Jasper Laine .

X-trialissa mukana ovat kaikki Suomen parhaat kuskit. Kilpailu etenee pudotuspelityylisesti niin, että jaksot vaikeutuvat loppua kohti ja finaalissa on enää neljä kuskia.

– Loistavaa, että saimme jokaiseen luokkaan kahdeksan kuskia. Se takaa kunnon kilpailun, X-trialin kilpailunjohtaja ja SaMK:n puheenjohtaja Veijo Matinaho kertoo liiton tiedotteessa.

Pienoisautoilussa sähköautojen finaalit ajetaan kello 19.45 ja polttomoottoriautojen finaali kello 20.12.

SM-viikon perjantain ohjelma

Urheilupuisto:

Ultrajuoksu klo 9–17

Padel, karsinnat klo 9–21

Speedgolf klo 10–15 (finaali klo 14)

Frisbeen pituusheitto klo 17–18

Petanque, sekaduppeli (välierät ja finaali) klo 16.30–19

Salohalli:

Lisäpainoleuanveto klo 11–17.15

Biljardi, pool 10-pallo klo 12–19

Kahvakuulaurheilu, työnnön SM, Masters SM klo 12 alkaen

Jäähalli:

Otevoima SM, karsinta klo 18 alkaen

Kavilannummen Moottoriurheilukeskus:

Pienoisautoilu klo 9–21 (M8e finaali klo 19.45, M8 finaali klo 20.12)

X-trial klo 10–19.30 (TR3/5 finaali klo 15, TR1 finaali klo 18)

Motocross klo 13–17 (finaali klo 16.30)

Viurilanlahti:

Moottoroitu varjoliito, pujottelu klo 8–11

SJ-talli, Halikko:

Valjakkoajo, koulukoe klo 9–19

Vuohensaari:

Maratonmelonta, yksikkö SM-kilpailut klo 13 alkaen

Moision koulu:

Petanque, sekaduppeli, alkupelit klo 9–16

Bussilla Vuohensaareen ja Kavilannummelle

Rajallisten parkkipaikkojen ja pitkien ruuhkien välttämiseksi Salon kaupunki järjestää perjantaina maksuttomia yhteiskuljetuksia SM-viikon kilpailutapahtumiin Vuohensaareen ja Kavilannummelle.

Kavilannummelle bussit kulkevat kello 13–21. Lähtö on Hansan tontilta ja kyytiin pääsee myös Salon torilta, Urheilupuiston pysäkiltä. Busseja lähtee puolen tunnin välein Hansan tontilta ja Kavilannummelta, josta viimeinen bussi keskustaan lähtee kello 21.

Vuohensaareen bussit kulkevat kello 7.30–11. Bussi lähtee Hansan tontilta ja pysähtyy Salon torilla ja Vuohensaaren lumenkaatopaikalla. Busseja lähtee puolen tunnin välein.