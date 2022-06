”Ihmettelen, miten en ennen tiennyt tästä kaikesta” – Salosta Someron kaupungin viestintäasiantuntijaksi tullut Anuliina Frantti yllättyi pienen kaupungin sykkeestä

Salolainen Anuliina Frantti katselee Someron pääkatua Joensuuntietä, joka on tullut hänelle viime kuukausina uuden työn kautta tutuksi.

– Vieläkin ihmettelen tämän kadun vilkkautta ja sykettä. Tämä on jo itsessään nähtävyys kivijalkaliikkeineen ja kahvioineen.

Frantti aloitti tammikuussa Someron kaupungin viestintäasiantuntijana. Frantti myöntää, ettei tiennyt aiemmin Somerosta juuri mitään, vaikka naapurikaupungissa asuukin. Yllätykset ovat seuranneet toisiaan.

– Olen ollut jatkuvasti positiivisesti järkyttynyt. Somerolta löytyy niin valtavasti nähtävää, että ihmettelen edelleen, miten muualla ei tiedetä tästä.

Frantin tehtävänä uudessa toimessa on nimenomaan tehostaa Someron markkinointia ja näkymistä ulospäin.

– Tämä on herkullinen tilanne, sillä minun ei tarvitse keksiä markkinoinnissa mitään keinotekoista. Riittää, kun saadaan esille ja muiden tietoon se, mitä kaikkea laadukasta täältä löytyy, Frantti huomauttaa.

Frantti poikkesi itse Someron keskustassa ensi kertaa viime syksynä matkalla Tammelaan.

– Olin tottunut ohittamaan Someron keskustan nopeasti ohikulkutien kautta, mutta sillä kertaa tarvitsin kukkia. Ihmettelin saman tien keskustaan koukatessani, miten vilkas pääkatu täällä onkaan.

Frantti pysähtyy ihailemaan Joensuuntien varressa sijaitsevaa Baddingin pysäkkiä. Joensuuntien varrelta löytyy myös seiväshyppääjä Pentti Nikulan patsas ja säveltäjä Unto Monosen muistokivi. Niiden vierestä löytyy Someron uusi kulttuurigalleria.

– Kulttuurigalleria on oiva lisä Someron tarjontaan. Galleriaan saadaan keskeiselle paikalle myös matkailuinfo, joka hyödyttää koko Someron matkailualaa, Frantti toteaa.

FRANTTI on koonnut paperin täyteen omia matkailutärppejään. Hän odottaa, että pääsee tulevana kesänä vierailemaan niissä itsekin, sillä iso osa on häneltä vielä näkemättä. Frantti nostaa esille kartanot näyttelyineen ja upeine historiallisine miljöineen.

– Hovilan ja Härkälän kartanot ovat ehdottomia helmiä.

Frantti korostaa, että kartanoista löytyy katseltavaa myös lapsille entisajan leluja ja samurai-miekkoja myöten. Hiidenlinna seikkailupuistoineen ja autoratoineen tarjoaa hurjempaa menoa, kun taas luontopolut laavuineen antavat mahdollisuuden nauttia rauhallisemmin luonnosta.

– Myös lapsiperhe löytää varmasti tekemistä Somerolta, Frantti sanoo.

Frantti pyörittelee välillä päätään, kun hän miettii somerolaista kulttuuritarjontaa.

– Tuntuu, että tällaista ei vain voi olla tämänkokoisella paikkakunnalla.

Pitkäjärven kivimeijerin tämän kesän näyttely Go SOMERO Go Go esittelee Somerolla vaikuttavien kuvataiteilijoiden töitä.

– Nimiluettelo on sellainen, että harva isompikaan paikkakunta pystyisi samaan, sanoo Frantti silmäillessään nimiä Antti Laitinen, Anna-Kaisa Ant-Wuorinen, Tommi Toija, Antero Kare…

SOMERON kesästä ei voi puhua ilman Somerniemen kesätoria. Myös Frantti on kuullut tarinoita ja juttuja paikasta paljon. Vuonna 1987 perustettu tori vetää kesälauantaisin parhaimmillaan parisataa myyjää ja 7 000 asiakasta Helsingintien varteen.

Kesätori tunnetaan nimenomaan paikkana, jossa kierretään kiireettä kojuja, turistaan tuttujen kanssa ja juodaan rauhassa munkkikahvit. Oluttelttaa, nimekkäitä esiintyjiä ja pomppulinnaa ei torilta löydy.

Frantti näkee torissa aitoa ja luontevaa ihmisten välistä kanssakäymistä ja yhdessäoloa. Samasta hän on itse nauttinut Somerolla.

– Olen kokenut Somerolla poikkeuksellisen lämmintä yhteisöllisyyttä. Minut on otettu vastaan niin ystävällisesti ja lämpimästi, että uuteen työhön ja uudelle paikkakunnalle on ollut äärettömän helppo solahtaa. On todella osuva valinta, että Someron kaupungin uuden strategian punaisena lankana on yhteisöllisyys.

Kun elokuvaohjaaja Hannu Tuomainen ja tekstiilitaiteilija Rita Rauteva-Tuomainen muuttivat aikoinaan Somerniemelle, oppivat he pian neuvomaan helsinkiläisille tutuille tien Ämyrin tanssilavalta eteenpäin, sillä kaikki tiesivät Ämyrin.

Ämyrin ja Esakallion kesälavat sekä talvisin väkeä tanssittava Teeriharju ovat vuosien ajan tehneet Someroa tunnetuksi. Nimet ovat tuttuja myös Anuliina Frantille ja hän aikoo mennä lavoille tänä kesänä myös itse.

– Kesäisillä tanssilavoilla pitää ehdottomasti käydä. Ensin pitää hankkia somerolaisesta muotiputiikista 50-luvun mekko, että pääsee oikeaan tunnelmaan.

Frantti palaa vielä hetkeksi viime syyskuuhun, somerolaiseen kukkakauppaan ja pääkatuun, johon hän ihastui. Pian tuon jälkeen Frantti näki ilmoituksen, jossa Someron kaupunki haki viestintäasiantuntijaa.

– Ilmoituksesta tuli heti tunne, että tuo on minun paikkani.

Ja niinhän se olikin.