Sprinttisuunnistusta

Sprinttisuunnistuksen MM-kilpailut käynnistyivät sunnuntaina Tanskan Koldingissa yllätyksettömästi. Neljän osuuden sekaviestissä (kaksi naista, kaksi miestä) Ruotsi otti kultaa ja Suomi oli seitsemäs.

Ruotsin voitto oli nyt neljäs perättäinen ja seitsemännen kerran MM-kisojen ohjelmassa olleessa sprinttiviestissä Suomi on ollut joka kisassa sijoilla 6–10. Iso-Britannian hopea sentään oli pieni yllätys, Norjan pronssi menee tavanomaisten tapahtumien joukkoon.

Viestin kilpailukeskus sijaitsi hohdokkaalla kuningas Erik Klippingin 1248 rakennuttaman Koldingshusin linnan tallipihalla. Puitteet olivat siis kohdallaan, mutta kilpailun jälkeen päällimmäiseksi ajatukseksi jäi kuitenkin havainto, miten vaikea hyvää sprinttiä ja etenkin viestiä on järjestää.

Yllätyshän tämäkään ei ole. Kaupunkisprinteissä on totuttu siihen, että jokin portti on auki vaikka sen pitäisi olla kiinni, jonnekin on parkkeerattu auto peittämään kulkureitin, jokin kielletty alue on puutteellisesti merkitty tai jokin muu sprinttiradan tuhansista yksityiskohdista on tullut kilpailusuorituksessa esiin odottamattomalla tavalla.

Kokeneelle suunnistajalle pahin rangaistus onkin joutua sprinttikilpailun tuomarineuvoston jäseneksi. Oli ratkaisu niin tai näin, puolet tutuista lakkaa tervehtimästä ja toinen puoli tulee juttelemaan päätöksestä vielä vuosia myöhemminkin.

Suomen joukkueessa kakkososuutta suunnistanut Miika Kirmula joutui (melkeinpä) syyttään osalliseksi ainakin kahteen – sprintissä ah niin tavalliseen – odottamattomaan tapahtumaan.

Ensin Kirmula törmäsi täydessä vauhdissa kulman takaa vastaan tulleeseen kilpailijaan, loukkasi kivuliaasti kylkeään ja hetken päästä hän juoksi letkassaan kielletylle alueelle, palasi samaa reittiä takaisin ja menetti tuntuman mitalitaisteluun.

Sprinttisuunnistuksessa suunnistustehtävä on helppo, yleensä vaativinta on nopeimman reitinvalinnan oivaltaminen. Pitää vain kiertää rakennuksia, kääntyä oikeasta kadunkulmasta, mennä oikeasta porttikongista sisäpihalle ja niin edelleen.

Vauhti nousee kuitenkin niin kovaksi, ettei kaikkien yksityiskohtien havaitsemiseen kartalta eikä myöskään maastosta löydy aikaa, ja suoritus muuttuukin vaativaksi.

Ratamestari voi tietysti olettaa, että kukaan kilpailijoista ei käänny vastavirtaan tai että kukaan kilpailijoista ei selvässä tienhaarassa käänny kielletylle alueelle, mutta niin vain taistelun tohinassa käy.

Koldingin sprinttiviestissä huippusuunnistajien letka kääntyi väärälle tieuralle paikassa, jossa kartanlukukohteina olivat joki oikealla, rautatie edessä ja iso teollisuusrakennus vasemmalla. Eikä heitä pysäyttänyt edes se, että tie kapeni puskassa kulkevaksi pikkupoluksi ja aurinkokin paistoi ihan väärästä suunnasta.

Tämä on huippu-urheilua, äärimmäistä yrittämistä, jolloin oma tahto vie vaikka päin pusikossa sijaitsevaa aitaa, huolimatta siitä, että kaikki tarvittava tieto löytyisi kartasta ja ympäristöstä.

Kilpailun tuomarineuvosto ei hylännyt Norjan, Sveitsin, Tsekin eikä Suomen suoritusta, vaikka joukkueet kävivät selkeästi kielletyllä alueella ja vieläpä syvällä. Ratkaisua pohdittiin tunnin verran, joten helppo nakki se ei ollut. En tunne tarkasti perusteita, mutta uskoisin, että etusijalle asetettiin urheilulliset seikat.

Suunnistajat menivät kielletylle alueelle suunnistusvirheen seurauksena, eivät hyötymistarkoituksessa. Aikamenetys, joka Suomella oli noin minuutti, riitti rangaistukseksi. Suunnistuksen ystäville – ainakin lähes kaikille – tämäkin sopii, mutta oppia tästä on otettava.

Tapahtuma olisi voitu välttää laittamalla kielletyksi merkityn tonttialueen reunoille punavalkoinen nauha, kuten sprinttialueella yleisesti tehdäänkin. Silloin kilpailijoiden aikatappio olisi kutistunut pariinkymmeneen sekuntiin, eikä tuomarineuvostonkaan olisi tarvinnut kokoontua.

MM-kisat jatkuvat tiistaina knock-out sprintillä. Kilpailumuoto on kopio sprinttihiihdosta eli karsinnan 36 parasta kummassakin sarjassa jatkaa erävaiheeseen ja erien kautta kuusi yltää finaaliin.

Aika ei ratkaise, vain sijoitus, ja kuten hiihdossakin, tässä mennään kylki kylkeä vasten. Toivoa sopii, ettei Frederician kujilla kukaan kilpailijoista törmää ihmisiin tai ajoneuvoihin, eikä muutenkaan loukkaa itseään tai muita.

Jokainen finaalipaikka on suomalaisille menestys. Paras voittakoon.

Kirjoittaja: Seppo Väli-Klemelä