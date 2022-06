Stoltenbergin mukaan Suomesta tulee Naton tarkkailijajäsen tiistaina

Suomesta ja Ruotsista tulee sotilasliitto Naton tarkkailijajäseniä tiistaina, kun maiden liittymispöytäkirjat allekirjoitetaan ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) ja Ruotsin Ann Linden ollessa paikalla.

Asiasta kertoi Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg tiedotustilaisuudessaan Madridin huippukokouksessa.

Nato-maat kutsuivat Suomen ja Ruotsin liittokunnan jäseniksi eilen. Ennen kuin maista tulee varsinaisia jäseniä, pitää jäsenyys vielä ratifioida kaikissa 30 Nato-maassa.

Nato on Stoltenbergin mukaan valmistautunut kaikkiin mahdollisiin tapahtumiin Venäjän puolelta. Stoltenberg otti kantaa asiaan, kun häneltä kysyttiin mielipidettä Venäjän kommenteista Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyteen.

Suomen Nato-jäsenyys ei ole Venäjälle ongelma

Venäjän presidentti Vladimir Putin on kommentoinut, että Venäjälle ei ole ongelma, jos Suomi ja Ruotsi liittyvät sotilasliitto Natoon.

Putin kommentoi asiaa Turkmenistanin pääkaupungissa Ashgabatissa järjestetyssä lehdistötilaisuudessa.

– Mikään ei voisi häiritä meitä siinä, jos Ruotsi ja Suomi liittyvät Natoon. Jos Suomi ja Ruotsi niin haluavat, he voivat liittyä. Se on niiden oma asia. He voivat liittyä ihan mihin haluavat, Putin sanoi.

Brittilehti Guardianin ja yhdysvaltalaiskanava CNN:n mukaan Putin sanoi myös, että Suomen ja Ruotsin tulee ymmärtää, että jos maiden alueille sijoitetaan sotilaallisia joukkoja ja infrastruktuuria, Venäjän on vastattava samalla tavalla ja luotava samankaltaiset uhat alueille, joista kohdistuu uhkia Venäjälle.

– Kaikki oli välillämme hyvin, mutta nyt voi olla jännitteitä, niitä todella tulee olemaan. Se on väistämätöntä, jos meitä vastaan on olemassa uhka, Putin sanoi Guardianin mukaan.

Nato-maat vahvistivat sitoumuksensa torjua terrorismia

Tiedotustilaisuudessaan Stoltenberg kuvaili, että maailma on yhä vaarallisempi ja tulevaa on yhä vaikeampi ennustaa. Huippukokouksessa Nato-maat vakuuttivat tukeaan Ukrainalle, mutta Stoltenberg totesi myös painokkaasti, että Nato ei ole eikä siitä tule konfliktin osapuolta.

Jos Ukrainan sota leviäisi konfliktiksi Naton ja Venäjän välille, kärsimys kasvaisi huomattavasti, Stoltenberg varoitti.

Stoltenberg korosti Naton puolustuksellista luonnetta ja vakuutti, että sotilasliitto suojaa kaikkia jäseniään.

Huippukokouksessa Nato-maat sopivat puolustuksen vahvistamisesta erityisesti itäisen Euroopan jäsenmaissa. Stoltenberg luonnehti, että Madridin huippukokous on uudistanut Natoa.

Tänään Nato-maat keskustelivat terrorismin torjunnasta ja muun muassa Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueista. Stoltenberg sanoi, että kyseisillä alueilla on suora vaikutus Nato-maiden turvallisuuteen.

Nato-maat vahvistivat sitoumuksesta torjua terrorismia.

Huippukokouksessa keskusteltiin myös globaalista ruokakriisistä. Stoltenberg korosti, että kriisi on suoraa seurausta Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan.

Sodan vuoksi Ukrainasta ei ole pystytty kuljettamaan ulkomaille ruokaa ja maataloustuotteita samaan tapaan kuin aiemmin. Nato-maat pohtivat keinoja siihen, miten viljakuljetuksia voitaisiin mahdollistaa maata ja merta pitkin.

Heta Hassinen, Milja Rämö, Arttu Mäkelä

STT

