Sunnuntaina Salon torilla yhtye Tahtiset ja duo Rajaniemi & Peimola

Lasten Laulukaupunki ry, torikahvila Salon Torikaffe ja Salon kaupunki elävöittävät Salon toria kesäsunnuntaisin järjestämällä kahvioon elävää musiikkia ja muuta oheisohjelmaa.

Ensi sunnuntaina 3. heinäkuuta klo 10 alkaen toriyleisöä viihdyttää yhtye Tahtiset, jossa soittaa kolme harrastajamuusikkoa Salosta. Ismo Kakko toimii solistina ja soittaa akustista kitaraa. Raimo Niemelä soittaa kosketinsoittimia ja laulaa. Jyrki Sjöholm soittaa akustista kitaraa ja sähkökitaraa. Yhtyeenä he soittavat suomalaista iskelmä- ja popmusiikkia sekä ikivihreitä tangoja ja valsseja. He keikkailevat aktiivisesti ja esiintyvät myös perhejuhlissa ja monissa kesäjuhlissa.

Klo 12–14 torilla kuullaan duo Rajaniemi & Peimolaa. Henna-Riikka Rajaniemi on opiskellut useita vuosia klassista laulua ja laulanut sekä kuoroissa että solistina. Hän on ollut mukana oopperaproduktioissa ja musikaaleissa ja esiintynyt myös metallibändin solistina. Tulevana syksynä hänet tullaan näkemään Lohjan teatterin The Sound of Music -musikaalin pääosassa.

Markku Peimola on toiminut muusikkona monien artistilegendojen orkestereissa. Markun instrumentteina ovat piano, kitara ja laulu. Duo Rajaniemi & Peimolan ohjelmisto koostuu klassisesta musiikista sekä viihde- ja iskelmämusiikista.