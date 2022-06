Suomalaista lentopalloa johtaa jatkossa salolainen – Karri Virtanen on Lentopalloliiton uusi toimitusjohtaja

Salolainen Karri Virtanen on valittu Lentopalloliiton uudeksi toimitusjohtajaksi.

51-vuotias Virtanen on toiminut LP Viestin puheenjohtajana vuodesta 2018 ja lentopallon kotimaisen pääsarjan Mestaruusliigan puheenjohtajana vuodesta 2020.

Muurlassa asuva Virtanen on kolmannen polven yrittäjä. Hän perusti vuonna 1999 kiinteistöalan tiedonhallintaan keskittyneen Agenteq Solutionsin, jonka tunnetuin tuote on kiinteistötietojärjestelmä Tampuuri. Virtanen on lisäksi sijoittanut useaan startup-yritykseen ja on mukana usean yrityksen hallituksessa.

Toimitusjohtajan paikkaa haki 11 henkilöä, lisäksi viittä henkilöä lähestyttiin suorahaun kautta. Haastatteluun asti pääsi kuusi henkilöä. Lentopalloliiton työvaliokunta kutsui Virtasen valintaprosessiin hänen viime vuosina osoittamien kykyjen perusteella.

– Olen tullut seuratoiminnan kautta mukaan lajiin. Mestaruusliigan puheenjohtajana ja Lentopalloliiton hallituksen jäsenenä olen pystynyt muodostamaan vähintään kohtuullisen ja erityisesti realistisen käsityksen siitä, missä me edustamiemme lajien sekä liiton osalta menemme, Virtanen kertoi liiton tiedotteessa.

– Nyt tämän mahdollisuuden tarjoutuessa ja huolellisen pohdinnan jälkeen tuntui siltä, että miksipä en tarttuisi tähän haasteeseen päästä tältä paikalta tekemään työtä lentopallon uuden strategian eteen.

Virtanen aloittaa toimitusjohtajan tehtävässä syyskuun alussa

Talousvaikeuksista kärsinyt ja kovan säästökuurin läpikäyneen Lentopalloliiton toimitusjohtajan pesti on ollut viime vuosina tuulinen paikka. Syksyllä 2020 toimitusjohtajaksi valitulla Olli–Pekka Karjalaisella on torstaina viimeinen työpäivä – hän palaa kotiseudulleen Kuortaneelle Urheiluopistosäätiön kehitysjohtajaksi.

Karjalaisen edeltäjä Seppo Siika-aho ehti olla toimitusjohtajana reilun vuoden, ja hänen edeltäjänsä Keijo Säilynoja neljä vuotta.

Myös liiton puheenjohtaja vaihtui alkuvuodesta, kun Salon entinen kaupunginjohtaja Lauri Inna korvasi Pasi Sydänlammen.

– Suomalainen lentopallo sai nyt parhaan mahdollisen toimitusjohtajan käynnistämään uutta strategiakautta haastavien vuosien jälkeen. Liiton hallitus ei halunnut mennä toimitusjohtajavalinnassa helpoimman kaavan mukaan. Asiaa jaksettiin valmistella niin kauan ja perusteellisesti, että lentopallon kehittäminen ja tulevaisuustyö saavat riittävän vahvat ja osaavat hartiat, Inna kertoi liiton tiedotteessa.

Lentopalloliiton johto on tällä hetkellä siis erittäin salolainen tai ainakin salolaistaustainen.

