Supon Pelttari FT:ssa: Yllättävää, ettei Suomen Nato-hakemusta ole vielä seurannut Venäjän kostotoimia

Suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari sanoo yllättyneensä siitä, että Suomen Nato-hakemusta ei ole vielä seurannut Venäjän kostotoimia.

– On ollut aika hiljaista, ja toivotaan, että se sellaisena pysyykin, Pelttari sanoo Financial Times -lehden haastattelussa.

Hiljaisuuden syyksi Pelttari sanoo Ukrainan sodan, johon Venäjän voimavarat on sidottu.

– On myönteistä, että mitään ei ole tapahtunut. Mutta on myös myönteistä, että me olemme olleet valmistautuneita ja kyenneet suojelemaan yhteiskuntaa, Pelttari sanoo.

Suomi varautui Venäjän kyber- ja hybridihyökkäyksiin, kun maassa keskusteltiin siitä, pitäisikö sotilasliitto Natoon liittyä ja on varautunut niihin myös Nato-hakemuksen käsittelyaikana.

Suomen ja Ruotsin Nato-hakemusten kompastuskivenä on Turkki. Sen presidentti Recep Tayyip Erdogan on väittänyt Suomen ”majoittavan” terroristeja tukemalla kurdijärjestö PKK:ta ja sen syyrialaishaaraa YPG:ta.

Financial Timesin mukaan Pelttari on koettanut vakuuttaa Turkille, että Suomi tekee kaikkensa ottaakseen PKK:n aiheuttaman terroriuhan vakavasti.

STT

