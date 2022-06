Suviheinäviikot vauhtiin perjantaina – Somerolla edessä kaksi tapahtumantäyteistä viikkoa

Suviheinäviikot käynnistyvät taas Somerolla perjantaina 1. heinäkuuta.

– Luvassa on jälleen valtava määrä erilaista ohjelmaa urheilusta kulttuuriin, kuvailee Someron Kulttuuri ry:n toiminnanjohtaja Liisa Mattila.

Kaksiviikkoisen tapahtuman avajaisia vietetään Kiiruun puistossa perjantaina klo 17. Puistossa kuullaan tuolloin iskelmälaulaja Katja Karisukin ja kapellimestari Tuomo Sorrin kokoama On hetki -konsertti.

Tunnin mittaisen konsertin ohjelmassa on 1950- ja 60-luvun helmiä. Karisukki ja Sorri esittävät aikansa upeimpien naislaulajien tunnetuksi tekemiä kotimaisia hittejä sekä käännösiskelmiä. Konserttiin on vapaa pääsy.

Suviheinäviikot-tapahtumaanmahtuumuun muassa teatteria,näyttelyitä, laulua,tanssia, kesätoria,kalastusta,suunnistusta, jalkapalloajaseiväskarnevaalia.Liisa Mattila nostaa esimerkkinä esiin upeat taidenäyttelyt.

– Someron Kulttuurigalleriassa kaupungintalon vieressä on Aarikka-näyttely ja Kaari Utrion näyttely, ja Kivimakasiinissa Kiiruun puistossa on Kultela – Punasaven kylä 530 vuotta -näyttely, hän luettelee.

Sunnuntaina 10. heinäkuuta klo 12–16 Kiiruun puistossa järjestetään Kuveja ja Huveja –kuvataidetapahtuma, jonne kaikki ovat tervetulleita tekemään kuvataidetta.

– Tapahtumaan voi tulla tekemään itse taidetta ja saamaan vinkkejä. Paikan päältä saa ostaa välineitä. Viime vuonna tapahtumassa oli tosi paljon ihmisiä. Jotkut tulevat maalausvälineet mukanaan ja maalaavat koko päivän, Mattila kertoo.

Kuvataiteen tekemistä siivittää musiikki, jota tarjoaa klo 12 somerolaisyhtye Retikka ja klo 15 SunCity Blues.

– Tapahtuman aikana myös Kulttuurigallerian ja Kivimakasiinin näyttelyt ovat avoinna. Lisäksi keskustan ulkopuolella Someron Kivimeijerissä on upea Go Somero Go Go -näyttely. Jos haluaa viettää oikean kuvataidepäivän, kannattaa kiertää katsomassa ne kaikki, Mattila vinkkaa.

Suosittuna tapahtumana Mattila mainitsee myös Metka Köörin järjestämät yhteislaulutapahtumat. Lennä laulu meidän landelle -yhteislaulutilaisuus pidetään tiistaina 5. heinäkuuta klo 19 Kaskiston kylätalolla ja torstaina 7. heinäkuuta klo 19 Someron Torppamuseolla.

Suviheinäviikkojen kokonaisohjelma löytyy kattavimmin Suvi-Somero-lehdestä.

Suviheinäviikkojen avajaiskonsertti On hetki Kiiruun puistossa 1. heinäkuuta klo 17–18. Someron Suviheinäviikot 1.–17.7