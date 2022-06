Syyttäjä: Lähestymiskieltoon määrätty kehonrakentaja murhasi ex-naisystävänsä rappukäytävään Espoossa – oikeudenkäynti päättyy osapuolten loppulausuntoihin

Espoon Haukilahden murhaoikeudenkäynti päättyy tänään loppujen todistajien kuulemiseen ja osapuolten loppulausuntoihin. 59-vuotiasta miestä syytetään 29-vuotiaan ex-naisystävänsä murhasta helmikuisena maanantaiaamuna.

Mies on myöntänyt iskeneensä naista yli 30 kertaa veitsellä naisen asuintalon rappukäytävässä. Hän lopetti väkivallan vasta kun sivullinen henkilö puuttui tilanteeseen.

Mies ja nainen olivat tutustuneet kehonrakennusharrastuksen kautta ja seurustelleet aiemmin. Mies oli viime vuoden toukokuussa määrätty naista koskevaan lähestymiskieltoon, jota hän oli syyttäjän mukaan rikkonut aiemminkin. Henkirikosta edeltäneenä perjantaina mies oli ollut sen vuoksi poliisikuulusteluissa.

Tuomittu aiemmin alaikäisen raiskauksesta

Maanantaiaamuna ennen veritekoa mies matkusti kotoaan Helsingin Ruoholahdesta naisen asunnolle Espoon Haukilahteen ja odotti naista rappukäytävässä yli tunnin ajan.

– (Syytetty) on edeltävästi ainakin noin vuoden ajan kohdistanut (uhriin) uhkauksia, vainoamista sekä parisuhteen aikana muutamia kertoja myös ruumiillista väkivaltaa. (Syytetty) on suunnitelmallisesti odottanut (uhria) hänen kotitalonsa rappukäytävässä ja ollut varustautuneena useilla tappamiseen/väkivaltaan soveltuvilla välineillä, kuten useilla veitsillä, nyrkkiraudalla sekä vasaralla, syyttäjä sanoo haastehakemuksessaan.

Syyttäjän mukaan teko oli myös erityisen raaka ja julma veitseniskujen määrän takia sekä siksi, että mies jatkoi väkivaltaa, vaikka nainen yritti paeta tilanteesta ja lopulta päätyi täysin puolustuskyvyttömänä rappukäytävän lattialle.

Mies on myöntänyt teon, mutta kiistää sen olleen murha. Hän sanoi, että halusi selvittää asiat naisen kanssa ennen kuin menee vankilaan suorittamaan ehdotonta vankeusrangaistusta.

Mies oli lokakuussa 2021 tuomittu Helsingin hovioikeudessa kahden vuoden vankeuteen raiskauksesta ja pakottamisesta seksuaaliseen tekoon. Hovioikeuden mukaan hän oli hierojana toimiessaan raiskannut alaikäisen asiakkaansa.

Syyttäjä: Uhkaili naisen uusia miesystäviä

Murhan lisäksi miestä syytetään myös saman naisen vainoamisesta henkirikosta edeltäneen vajaan vuoden ajalta. Syyttäjän mukaan vainoaminen alkoi sen jälkeen kun mies oli uhannut naista tappamisella maaliskuussa 2021 ja nainen oli ilmoittanut, ettei enää halua olla miehen kanssa tekemisissä.

Syyttäjän mukaan mies muun muassa lähetti naiselle noin kolmen kuukauden aikana lähes 1 900 tekstiviestiä, vaikka nainen ei vastannut yhteenkään niistä. Kun nainen esti yhden miehen puhelinliittymän, mies hankki uuden, syytteessä sanotaan.

Lähestymiskiellon määräämisen jälkeen mies kävi syyttäjän mukaan naisen ikkunoiden ja ovien takana sekä naisen vanhempien asunnolla tätä etsimässä. Mies myös otti yhteyttä naisen uusiin miesystäviin ja uhkaili heitä, syytteessä sanotaan. Lisäksi hän uhkasi syyttäjän mukaan soittaa naisen työnantajalle ja kertoa työnantajalle arkaluontoisia tietoja naisesta.

Maria Rosvall

STT

Kuvat: