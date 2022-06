Tarkastajat kiertävät kesällä katsastamassa komposteja – tiiviys ja ilmareikien koko syynissä, hylkäyksestä ei kuitenkaan seuraa sanktioita

Tänä kesänä useassa pihapiirissä saattaa piipahtaa kompostitarkastajia tutkimassa, onko kompostori määräyksien mukainen ja toimintakunnossa. Kompostitarkastajan visiittiä ei kuitenkaan tarvitse odottaa rystyset valkoisena ja kylmä hiki otsalla, sillä tarkastuksia harvemmin tehdään täysin yllättäen. Kompostille asetettu vaatimuslistakaan ei loppujen lopuksi ole mahdottoman pitkä.

– Kompostorin tulee olla tiivis, siinä tulee olla pohja, seinät ja kansi. Siinä pitää olla ilmareikiä, mutta niiden pitää olla niin pieniä, että sinne ei pääse haittaeläimiä tai jyrsijöitä, listaa jätehuoltoasiamies Saana Minkkinen Saarijärven kaupungilta. Kaupunki on osa Sydän-Suomen jätelautakuntaa, johon kuulu 12 keskisuomalaista kuntaa.

– Meidän alueella yleisin hylkäyksen syy on se, että kyseessä ei ole asianmukainen kompostori, vaan enemmänkin puutarhajätteelle tarkoitettu kehikko.

Muita toistuvia virheitä Minkkisen mukaan ovat biojätteen laittaminen kompostoriin biojätepusseissa tai kuivikkeen unohtaminen, jolloin jäte alkaa mädäntyä ja haista.

– Kompostointiprosessi tarvitsee kuiva-ainetta, kun biojäte on kuitenkin märkää.

Hylkäyksestä ei seuraa kovia sanktioita vaan ainoastaan ohjeistusta siitä, miten tulee toimia tilanteen korjaamiseksi.

Minkkisen mukaan tämä onkin yleensä riittänyt, ja kompostori on uusintatarkastuksessa ollut kunnossa. Mikäli mahdollista ongelmaa ei kuitenkaan saada ohjeistamalla ratkaistua, voidaan asia siirtää ympäristöviranomaisen käsiteltäväksi.

Kompostit jatkossa rekisteriin

Kompostitarkastusten taustalla on viime heinäkuussa uudistunut jätelaki, jossa biojätteelle on asetettu aikaisempaa tiukemmat erilliskeräysvelvoitteet.

– EU on asettanut nämä kierrätystavoitteet, jotta saadaan kierrätysastetta nostettua, Saana Minkkinen kertoo.

Jätehuoltoviranomaisten vastuulla on jatkossa pitää kompostirekisteriä, johon merkitään kaikki biojätettä kompostoivat kiinteistöt. Näin myös kotitalouksien itse käsittelemä biojäte saadaan EU:lle ilmoitettaviin tilastoihin mukaan.

Kunkin alueen jätehuoltoviranomainen tekee kompostointitarkastuskäytäntöjen suhteen kuitenkin omat päätöksensä.

Lakiuudistuksen myötä myös kotitalouksille on tulossa ensi vuoden alussa velvoite ilmoittaa kompostoinnistaan jätehuoltoon. Uudellamaalla velvollisuus astuu voimaan jo syyskuun alussa.

– Ollaan saatu todella monta kompostointi-ilmoitusta jo nyt, vaikka velvollisuus ei ole vielä voimassa, kertoo Uudenmaan jätehuoltoviranomaisen vastaava jäteasiaintarkastaja Pamela Ek.

Ilmoituksen tekeminen ei Ekin mukaan johda automaattisesti kompostointitarkastajien vierailuun, vaan tarkastukset tehdään pistokokeina, joista tosin ilmoitetaan kaksi viikkoa etukäteen.

Suhtautuminen positiivista

Sekä Ekin että Minkkisen mukaan tarkastuksien saama vastaanotto on tähän mennessä ollut positiivinen.

– Moni on iloinen, että käydään tarkastuksilla, ja esittelee mielellään omaa kompostoriaan, Ek sanoo.

Minkkinen kertoo, että joissain tapauksissa kompostitarkastajien vierailua on kyseenalaistettu, mutta näistäkin tilanteissa ratkaisu on löytynyt nopeasti.

– Jätelaki antaa jäteviranomaiselle luvan mennä kiinteistölle jätehuoltoa koskevissa asioissa. Kun [kiinteistönhaltijoille] on sen kertonut, niin he ovat ymmärtäneet.

Ainakin Karkkilassa kompostitarkastajien ensi käyntiä odotettiin hyvillä mielin. Vierailusta oli ilmoitettu kirjeitse jo hyvissä ajoin etukäteen.

– Tulevat tarkastamaan ja sillä siisti. Se on ihan mielenkiintoista vaan, karkkilalainen Marja-Liisa Nikander naurahtaa.

Nikander kertoo, että kaikkien jätteiden lajitteleminen on hänelle osa jokapäiväistä elämää.

– Vien pahvit, lehdet ja lasit keräykseen. Se kuuluu elämäntyyliin.

Niin ikään Karkkilassa asuva Mira Ketola puolestaan oli aluksi hämmentynyt kuultuaan kompostitarkastuksesta.

– Ensin olin hämmästynyt, että niitä oikeasti tarkastetaan, mutta sitten ajattelin, että onpa hyvä, että niitä tarkastetaan. Ettei ole villiä se touhu, Ketola toteaa.

Antti Haavisto

STT

Kuvat: