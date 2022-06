Tätä mieltä: Uudella strategialla kasvuun

Salolla on työn alla uuden strategian luominen. Väkiluvun jatkaessa laskuaan, vaikka elinkeinotoiminta on jo elpynyt ja työpaikkojen määrä kasvanut, uutta näkökulmaa ja strategiaa todella tarvitaan.

Salon velkatilanne mahdollistaa vielä maapolitiikan, johon mielestäni merkittävää kasvuvaikutusta tavoittelevan uuden strategian tulee perustua. Edellisen kaupunginjohtajan sanoin: meillä on 65 kilometriä moottoritienvartta kahta puolta tyhjänä. Design Hill ja St1, Piihovi ja Ukrainan sodan kuihduttama Kivihovi eivät tätä todellisuutta muuta.

Salon kehitys on nähtävä siinä valossa, että luontainen kasvusuunta on pohjoinen, moottoritien vaikutuspiiri. Halikon aikoinaan hankkima noin 100 hehtaarin mittaluokkaa oleva maa-alue on korkea aika ottaa käyttöön uudeksi asuntoalueeksi, ja moottoritien pohjoispuolelle tarvitaan uusi elinkeinoalue. Halikon ajaman Salaisten moottoritieliittymän rakentaminen vahvistaa varsinkin näiden alueiden arvoa.

Vaikka lukisi kuin piru raamattua, tätä ei voi ymmärtää yhdyskuntarakenteen hajauttamisena. Niin yksiselitteisesti se on nykyiseen kaupunkirakenteeseen pohjautuvaa kaupungin laajenemista sen ainoaan mahdolliseen laajenemissuuntaan.

Jokainen uusille alueille sijoittuva asukas tai yritys vahvistaa heti Salon nykyistä elinkeinoelämää. Aloittava uusi yritys tekee ostoja salolaisilta yrityksiltä jo ennen oviensa avaamista. Kehitysmahdollisuudet kruunaisi oikoradan linjauksen siirtäminen moottoritien pohjoispuolelle niin, että asema tulisi kantatien risteyksen alueelle. Matkakeskus, jossa kohtaisivat raide- ja linja-autoliikenne Paikusta lähtien.

Tässä yhteydessä on syytä mainita erään kiinteistövälittäjän arvio muutaman vuoden takaa: hyvä elinkeinoalue Suomusjärvellä olisi helpoin paikka Salossa myydä yritystonttia.

Meillä on vuoden toiminut, jo jyvälle päässyt uusi kaupunginvaltuusto ja uusi kaupunginjohtaja, joka on jo ehtinyt perehtyä Salon ongelmakenttään eri rooleissaan. On otollinen aika vaikuttavan strategian luomiselle.

Ismo Saari

Kaupunginvaltuutettu (kesk.), Salo