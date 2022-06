Teollisuusliiton Aalto hallituksen väläyttämistä tuloveronkevennyksistä: Palkankorotuksista neuvotellaan työnantajien kanssa ja palkankorotuksilla pyrittävä turvaamaan ostovoima

Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto painottaa, ettei palkankorotuksia voi lähteä kompensoimaan veropolitiikalla. Teollisuusliittoa ei hänen mukaansa myöskään kiinnosta ajatus, että palkansaajien ostovoimaa parannettaisiin valtion velanotolla.

– Kun inflaatio on 7-8 prosentin luokkaa, meitä ei hirveästi lämmitä se, että yritysten ei tarvitsisi maksaa palkankorotuksia, kun se ikään kuin kompensoitaisiin valtion väliintulolla, Aalto sanoo.

Liitto ei hänen mukaansa lämpene sille, että työnantajien ei tarvitsisi tehdä ostovoimaan liittyviä toimenpiteitä.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) sanoi perjantaina pitävänsä perusteltuna, että syksyn budjettiriihessä otetaan käsittelyyn kysymys ansiotulojen verotuksen keventämisestä inflaation takia. Pelkkänä suhdannetoimena Saarikko ei silti halunnut veroalennuksia ajaa, vaan kytki ne samalla työmarkkinaratkaisuihin. Saarikko on aiemmin peräänkuuluttanut palkkamalttia.

Aalto painottaa, että Teollisuusliiton näkökulma on se, että palkankorotuksista neuvotellaan työnantajien kanssa ja sieltä pyritään hakemaan palkankorotukset, joilla pyritään turvaamaan ostovoima.

– Ymmärrän hyvin, että palkankorotuksien kompensoiminen veronkevennyksillä kiinnostaa työnantajia, mutta meitä se ei tällä hetkellä kiinnosta, hän sanoo.

Hän lisää, että pienituloisimmat eivät maksa valtionveroja, joten valtion tuloveronkevennykset eivät ole oikea tapa ratkaista pienituloisten ostovoimaa.

Paavolan mukaan palkkamaltti veronkevennysten ehtona olisi piilotettu tupo

Teollisuusliitto on esittänyt, että sosiaalivakuutusmaksut siirrettäisiin taas työnantajien maksettaviksi. Vuonna 2016 solmitussa kilpailukykysopimuksessa sosiaalivakuutusmaksut siirrettiin työnantajilta työntekijöiden maksettaviksi.

– Sillä voisi olla ainakin jonkin verran vaikutuksia siihen palkankorotusesitykseen, jota me aikanaan työnantajalle esitellään, kun me menemme neuvottelupöytään, Aalto sanoo.

Lähi- ja perushoitajaliitto Superin Silja Paavola peräänkuuluttaa sitä, että jos tuloveronkevennyksiä tehdään, hallitukselta tarvitaan lupaus, ettei sote-alan menoerää tarvitsisi enempää pienentää. Hänen mukaansa veronkevennykset ovat kaksipiippuinen juttu, sillä inflaatiolle on tehtävä jotain, mutta jos se samaan aikaan tarkoittaa tiukkaa menokehystä, tilanne on ongelmallinen julkisten palveluiden rahoituksen kannalta.

– Mutta jotainhan tuolle inflaatiolle on tehtävä, Paavola sanoo.

Jos hallitus tekisi tuloveronkevennyksiä ja vaatisi samaan aikaan palkkamalttia, se olisi Paavolan mukaan piilotettu tupo-ratkaisu. Tupolla tarkoitetaan tulopoliittista kokonaisratkaisua, jossa mukana ovat työmarkkinajärjestöt sekä maan hallitus.

STT ei tavoittanut sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattijärjestö Tehyn edustajaa kommentoimaan tuloveronkevennyksiä.

