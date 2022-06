Trump halusi johtaa loppiaisen aseistautuneet kannattajansa Capitoliin ja riuhtoi autonsa rattia salaisen palvelun kuskilta, kertoo todistaja – ”Olen vitun presidentti”

Yhdysvalloissa ex-presidentti Donald Trumpiin kohdistettavat rikossyytteet alkoivat myöhään tiistaina näyttää aiempaa todennäköisemmiltä, kun Trumpin hallinnon esikuntapäällikön avustaja Cassidy Hutchinson antoi todistajanlausuntonsa viime vuoden tammikuun 6. päivän tapahtumia selvittävälle valiokunnalle kongressin edustajainhuoneessa.

Hutchinson kuvaili kokemuksiaan viime vuoden loppiaisesta, jolloin Trumpia kannattaneet mellakoitsijat hyökkäsivät Washingtonin Capitol-rakennukseen estääkseen Joe Bidenin vaalivoiton vahvistamisen. Hutchinsonin todistus näyttää tukevan sitä, että Trump oli tieten tahtoen yllyttänyt kannattajiaan väkivaltaan ja halusi henkilökohtaisesti johtaa Capitolin mellakkaa.

Hutchinson kertoo itse kuulleensa Trumpin määränneen salaisen palvelun agentteja olemaan puuttumatta presidentin aseistautuneiden kannattajien kulkuun. Poliisitietojen mukaan mellakkaa edeltäneeseen Trumpin puhetilaisuuteen osallistuneilla ihmisillä oli mukanaan veitsiä, lamauttimia, pippurisumutteita ja astaloita. Lisäksi puhetilaisuudelle rajatun alueen ulkopuolella olleilla oli mukanaan ampuma-aseita kuten AR-15-rynnäkkökivääreitä.

Hutchinsonin mukaan Trump oli määrännyt salaisen palvelun agentteja purkamaan turvatoimet, joilla estettiin aseistautuneita ihmisiä tulemaan puhetilaisuuden alueelle, kertoo Guardian-lehti. Salainen palvelu käyttää metallinpaljastimina magnetometrejä eli ”mageja” aseiden havaitsemiseen.

– En vittu välitä jos heillä on aseita, eivät he ole täällä minua satuttaakseen. Viekää ne magit pois. Päästäkää minun väkeni sisään. He voivat marssia täältä Capitolille, päästäkää väkeni sisään ja viekää ne magit pois, Trump sanoi todistajan mukaan, kertoo Guardian.

Trumpin hallinnon sisäpiirissä olleen Hutchinsonin mukaan Trumpin lähimmät liittolaiset olivat keskustelleet runsaasti väkivaltaisuuksien mahdollisuudesta mielenosoituksessa. Julkisesti entisen hallinnon jäsenet ovat väittäneet väkivallan tulleen yllätyksenä.

Repi rattia kuskin käsistä

Puhetilaisuuden jälkeen Trump oli todistajanlausunnon mukaan halunnut mennä henkilökohtaisesti paikan päälle Capitol-rakennuksen luo, mutta salainen palvelu olisi estänyt presidenttiä. Tilanteessa Trumpin kerrotaan yrittäneen riuhtoa auton rattia salaisen palvelun kuljettajalta.

– Olen vitun presidentti, viekää minut Capitolille nyt, Trumpin kerrotaan sanoneen.

Hutchinson ei ollut henkilökohtaisesti autossa väitettyjen tapahtumien aikaan, vaan hänelle oli kertonut tilanteesta toinen hallinnon virkamies. Hutchinson antoi todistajanlausuntonsa valan vannoneena. Salainen palvelu ei vastannut uutistoimisto AFP:n kommenttipyyntöön.

Myöhemmin mellakoitsijat murtautuivat Capitol-rakennukseen ja huusivat vaalituloksia vahvistamassa ollutta varapresidentti Mike Penceä hirteen. Trumpin esikuntapäällikkö Mark Meadows kommentoi tuolloin Hutchinsonin mukaan Valkoisen talon asianajaja Pat Cipollonelle, että presidentti katsoi Pencen ”ansaitsevan tämän”.

Samanaikaisesti Hutchinsonin todistajanlausunnon aikana Trump haukkui ja vähätteli todistajan väitteitä perustamallaan Truth Social -alustalla, jonne hän on siirtynyt viestimään saatuaan porttikiellon Twitteriin.

Hutchinsonin todistajanlausuntoa pidettiin yhdysvaltalaismediassa niin raskauttavana, että sen arvellaan madaltavan merkittävästi syytteen nostamisen kynnystä Trumpia vastaan. Mahdollisesta syytteestä päättäisi oikeusministeriö, eikä edustajainhuoneen kuulemisessa ollut kyse oikeudenkäynnistä.

Trumpin syyttämistä on pidetty haastavana, sillä Yhdysvaltain laki takaa vahvan sananvapauden suojan myös väkivaltaa lietsovalle poliittiselle puheelle. Monien mielestä Hutchinsonin todistus on ”savuava ase”, joka todistaa Trumpin toimineen tietoisesti ja tahallisesti väkijoukon yllyttämiseksi. Syytteiden nostamista kannatetaan muun muassa MSNBC:n mielipidekirjoituksessa.

Hutchinson antoi todistajanlausuntonsa kuudennessa kuulemisessa, jonka edustajainhuone on järjestänyt tammikuun 6. päivän 2021 tapahtumista.

STT

