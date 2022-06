Tulli: Suomeen salakuljetettu turkiseläimille yli miljoona kiloa koronavirusriskin sisältänyttä rehua – salakuljetus voinut aiheuttaa vakavan eläintautien leviämisriskin

Suomalaisille turkistarhoille salakuljetetussa eläinrehussa on voinut olla tautiriski, kertoo Tulli tiedotteessa. Rehu on Tullin mukaan voinut olla saastunut koronaviruksella tai muilla eläintautien aiheuttajilla.

Suomalainen turkisrehusekoittamo toi Tullin mukaan vuonna 2021 Tanskasta eläinrehun raaka-aineeksi kalajätettä, jota oli säilytetty samoissa tiloissa koronaepidemian vuoksi teurastettujen minkkien ruhojen kanssa. Tullin mukaan tanskalaisen yrittäjän olisi pitänyt hakea Ruokavirastolta etukäteen lupa rehun lähettämiselle Suomeen sen sisältämän korkeamman eläintautiriskin vuoksi.

Kalajätettä tuotiin Pohjanmaalla sijaitsevalle turkisrehusekoittamolle yhteensä 1,3 miljoonaa kiloa eli 45 rekkakuormallista. Tullin mukaan kalajätettä sisältävää rehua toimitettiin kevään ja kesän 2021 aikana noin 50 eri turkistarhalle.

Suomessa kolmea ihmistä epäillään rikoksista

Ruokaviraston arvion mukaan salakuljetus on aiheuttanut vakavan eläintautien leviämisriskin Suomeen. Tällaisia tauteja ovat esimerkiksi koronavirus, salmonella sekä erilaiset kalataudit.

Tullin mukaan menettelystä voidaan katsoa aiheutuneen vaaraa ihmisten terveydelle ja vakavaa vaaraa eläinten terveydelle.

Tulli kertoo tehneensä esitutkinnassa yhteistyötä muun muassa Tanskan poliisin kanssa. Epäillyt rikosnimikkeet ovat salakuljetus, eläintaudin leviämisvaaran aiheuttaminen ja sivutuotelakirikkomus.

Suomessa rikoksista epäiltynä on kolme rehusekoittamon toiminnasta vastaavaa ihmistä. Rehusekoittamo on toiminut alalla Tullin mukaan jo useita vuosikymmeniä ja toimittanut rehua useille kymmenille pohjalaisille turkistarhoille.

Miljoonia minkkejä teurastettiin Tanskassa

Tanskassa lopetettiin vuonna 2020 miljoonia minkkejä sen jälkeen, kun minkeillä todettiin koronavirusmutaatio, joka oli tarttunut myös ihmisiin. Viranomaisten arvioiden mukaan Tanskassa oli ennen koronamutaatiota seurannutta eläinten tappamista noin 17 miljoonaa minkkiä.

Tanskassa parlamentti päätti joulukuussa 2020 minkkitarhojen väliaikaisesta sulkemisesta vuoden 2021 loppuun saakka. Väliaikaisella kiellolla oli tarkoitus saada laillinen pohja aiemmille toimille ja eläinten tappamiselle.

Suomi on Kiinan ohella maailman suurimpia turkisten tuottajamaita. Suomessa on noin 900 turkistilaa, joilla tapetaan yli neljä miljoonaa turkiseläintä vuosittain.

