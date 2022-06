Ukraina, inflaatio, ruokakriisi ja energiakriisi hallitsevat G7-johtajien asialistaa

G7-maiden johtajat kokoontuvat tänään Elmaun linnaan Saksan Baijerissa. Johtajien asialistalla on lukuisia toisiinsa kytkeytyneitä ja alati pahenevia kriisejä alkaen viidettä kuukautta jatkuvasta Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaa vastaan.

Ongelmien joukossa on sodan lisäksi maailmantaloutta uhkaava taantuma, ryöstäytynyt inflaatio, ilmastonmuutos ja maailmanlaajuinen ruokakriisi.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi puhuu G7-maiden johtajien kanssa etäyhteydellä maanantaina. Kokouksen odotetaan antavan tukensa Ukrainalle, mutta

Kokouksen edellä ilmastoaktivistit osoittivat mieltään Münchenissä, noin sadan kilometrin päässä kokouspaikalla, vaatien, ettei sodan takia saa vesittää ilmastotavoitteita. Saksa on tosin jo ilmoittanut polttavansa enemmän hiiltä, korvatakseen Venäjän kaasuviennin supistumista. Liittokansleri Olaf Scholz on vakuuttanut, että Saksa pitää tästä huolimatta kiinni ilmastotavoitteesta rajata lämpötilan nousu 1,5 asteeseen.

Tarkkailijat ovat kuitenkin huolissaan, että Scholz saattaa pyrkiä vesittämään sitoumusta lopettaa ulkomaisten öljy- ja kaasuhankkeiden rahoitus tämän vuoden loppuun mennessä. Perusteena olisi tarve korvata Venäjän öljy ja kaasu.

Scholz on kutsunut kokoukseen mukaan Argentiinan, Etelä-Afrikan, Intian, Indonesian ja Senegalin, pyrkien laajentamaan tukea Venäjään kohdistetuille talouspakotteille. Maista vain Argentiina ja Indonesia tuomitsivat Venäjän hyökkäyksen, mutta muut äänestivät tyhjää YK:n äänestyksessä.

Kansainvälinen huippukokousputki jatkuu tiistaina, kun Nato-maiden johtajat sekä vieraiksi kutsutut Suomi ja Ruotsi osallistuvat Nato-huippukokoukseen Madridissa.

STT

Kuvat: