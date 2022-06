Sjeverodonetskin kaupunki kokonaan venäläisten käsissä – Ukrainan armeija kertoi ”massiivisesta tulituksesta” Valko-Venäjältä Pohjois-Ukrainaan

Itä-Ukrainassa Sjeverodonetskin kaupunki on täysin venäläisjoukkojen valtaama, kertoo kaupungin pormestari Oleksandr Striuk.

Pormestarin ilmoitus tuli päivä sen jälkeen, kun Ukrainan armeija sanoi vetävänsä joukkonsa Sjeverodonetskista puolustaakseen paremmin sen kaksoiskaupunkia Lysytshanskia.

Striukin mukaan Azotin kemikaalitehtaalle Venäjän tulitusta paenneet sadat ihmiset ovat alkaneet poistua alueelta.

Venäjän tukemien separatistien edustaja sanoi, että noin 800 tehtaalla ollutta siviiliä on ”evakuoitu”.

Putin: Venäjä lähettää Iskander-ohjuksia Valko-Venäjälle

Venäjä toimittaa Valko-Venäjälle lähikuukausien aikana Iskander-ohjuksia, sanoi Venäjän presidentti Vladimir Putin ottaessaan vastaan valkovenäläisen virkaveljensä Aljaksandr Lukashenkan Pietarissa.

Putinin mukaan kyse on taktisista Iskander-M-ohjusjärjestelmistä, jotka voivat laukaista ballistisia tai risteilyohjuksia, joissa voi olla tavanomainen tai ydintaistelukärki.

Putin tarjoutui myös päivittämään Valko-Venäjän sotakoneita niin, että ne kykenevät kuljettamaan ydinaseita.

Valko-Venäjältä parikymmentä ohjusta

Ukrainan armeija ilmoitti aiemmin, että maan pohjoisosassa sijaitsevaan Desnan kylään on lauantaina aamulla ammuttu Valko-Venäjältä parikymmentä ohjusta.

Armeijan mukaan toistaiseksi ei ole tietoa uhreista. Desna sijaitsee Pohjois-Ukrainan Tsernihivin alueella. Armeijan mukaan tulituksesta aiheutui aineellista tuhoa, mutta ihmishenkiä ei tiettävästi menetetty. Desnassa oli ennen sotaa noin 7 500 asukasta. Kylä sijaitsee 70 kilometriä Kiovasta pohjoiseen ja yhtä kaukana Valko-Venäjän rajasta.

Ukrainan tiedustelupalvelun mukaan Venäjä yrittää vetää uskollisen tukijansa Valko-Venäjän mukaan hyökkäyssotaansa. Valko-Venäjä ei virallisesti ole sodassa mukana, mutta on antanut Venäjän käyttää aluettaan.

Tiedustelupalvelu arvioi viestipalvelu Telegramissa, että isku on suoraan yhteydessä Venäjän tavoitteeseen saada Valko-Venäjä mukaan hyökkäämään Ukrainaa vastaan.

Venäjä ilmoitti surmanneensa 80 puolalaista ”palkkasotilasta”

Venäjän puolustusministeriö taas ilmoitti, että Venäjän iskuissa Donetskin alueella on kuollut jopa 80 puolalaista ”palkkasotilasta” ja tuhoutunut 20 panssaroitua ajoneuvoa sekä kahdeksan Grad-raketinheitintä. Tiedoille ei ollut saatavissa riippumatonta vahvistusta.

Ministeriön mukaan iskut tehtiin Megatexin sinkkitehtaalle Konstantinovkassa. Alueella on ollut taisteluja siitä lähtien, kun Venäjän hyökkäys Ukrainaan alkoi.

Ministeriö ei kertonut, milloin iskut tapahtuivat. Lausunnossaan ministeriö sanoi myös, että yli 300 ukrainalaista sotilasta ja ulkomaista ”palkkasoturia” sekä 35 raskasta asetta tuhottiin yhden päivän aikana Mykolaivissa Etelä-Ukrainassa.

Venäjä nimittää kaikkia Ukrainan puolella taistelevia ulkomaalaisia palkkasotureiksi.

Itä-Ukrainan Luhanskin alueen kuvernööri Serhi Haidai kertoi viestipalvelu Telegramissa, että Venäjä on ampunut tykistötulta ja tehnyt ilmaiskuja myös Itä-Ukrainan Sjeverodonetskiin ja sen kaksoiskaupunki Lysytshanskiin. Haidai kertoo, että venäläisjoukot ovat hyökänneet Sjeverodonetskin teollisuusalueelle ja pyrkivät Lysytshanskiin.

