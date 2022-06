Kiovassa neljä räjähdystä varhain aamulla – osuman saaneesta asuintalosta etsitään uhreja

Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa on ollut neljä räjähdystä varhain sunnuntaiaamuna. Uutistoimisto AFP:n mukaan ainakin yksi asuintalo lähellä keskustaa on saanut osuman ja syttynyt tuleen. Paikalta leviää paksua harmaata savua joka näkyi pitkälle yli kaupungin.

Kiovan pormestari Vitali Klitshko sanoi Telegramissa, että paikalle on lähetetty ambulansseja ja palokuntaa ja että kahden korttelin asukkaita evakuoidaan. Kaksi ihmistä on viety sairaalaan, mutta Klitshkon mukaan on mahdollista, että osuman saaneen asuintalon raunioissa on vielä ihmisiä.

Pelastuslaitoksen jakamissakuvissa ja videossa näkyi ohjusiskun vaurioittama kerrostalo.

Iskut osuivat Shevtshenkivskyin kaupunginosaan. Alueella sijaitsee muun muassa Kiovan ooppera, Maidan-aukio, lukuisia yliopistoja, ravintoloita ja taidegallerioita.

Klitshko sanoi Telegramissa uskovansa, että iskut ovat Venäjän yritys uhkailla ukrainalaisia ennen tiistaina alkavaa Naton huippukokousta.

Kiova ei ole viime aikoina ollut Venäjän iskujen kohteena ja monet sodan alkuvaiheessa kaupungista paenneet asukkaat ovat palanneet koteihinsa.

Edelliset iskut samalle alueelle tapahtuivat huhtikuun lopulla, kun YK:n pääsihteeri Antonio Guterres vieraili Kiovassa, kirjoittaa Guardian. Silloin tapahtuneessa Venäjän iskussa kuoli Voice of Americalle työskennellyt toimittaja.

Sjeverodonetsk ja muut otetaan takaisin

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi yön puheessaan, että Ukraina aikoo vallata takaisin kaikki Venäjän joukkojen siltä viemät kaupungit.

Nyt venäläisjoukkojen käsiin joutunut Sjeverodonetskin kaupunki, kuten myös Donetsk ja Luhansk otetaan Zelenskyin mukaan takaisin.

Puheessaan Zelenskyi sanoi, että päivittäiset ohjusiskut todistavat, etteivät nykyiset pakotteet Venäjää vastaan ole riittäviä. Zelenskyi mainitsi myös osallistuvansa G7-kokoukseen maanantaina.

Ukrainan mukaan sen alueelle tehtiin lauantaina ohjusiskuja Valko-Venäjän alueelta, sekä maasta että ilmasta. Zelenskyin mukaan Venäjä koki tarpeelliseksi järjestää ohjusnäytöksen, kun muutaman päivän mittaiseksi aiottu sota jatkui jo viidettä kuukautta.

Zelenskyin mukaan iskut ulottuivat aina Länsi-Ukrainan Lviviin asti.

– Tämä osoittaa, että modernien ilmatorjuntajärjestelmien, joita kumppaneillamme on varastoissaan, ei tulisi olla siellä, vaan Ukrainassa, Zelenskyi sanoi.

STT

Kuvat: