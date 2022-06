Viitanlaaksossa ja Haukkalassa edelleen ruokoton sotku – jätepisteiltä ja levähdyspaikoilta löytyy yllin kyllin roskaa

Pehmoleluja, työtuoli, muovisia ulkotuoleja ja uima-allas, tyynyjä sekä täysiä sementtipusseja. Viitanlaakson Rinki-ekopisteen kierrätyspaikan ympäristö on säädyttömässä kunnossa. Muovipakkausten kierrätyssäiliön vieressä lojuu lisäksi epämääräisiä roskapusseja.

– Jätepisteemme siivotaan riippuen siitä, kuinka usein sinne kertyy roskaa. Jotkut pisteet siistitään useamman kerran viikossa, toiset harvemmin, kertoo Länsi- ja Pohjois-Suomen Rinki-ekopisteiden aluepäällikkö Harri Patana.

– Metalliset säiliöt ovat omia kierrätyssäiliöitämme. Ne siivoamme itse. Puiset, maahan upotetut molok-roskikset olemme vuokranneet Lounais-Suomen jätehuollolta. Heiltä olemme myös ostaneet niitä varten siivouspalvelun, Patana sanoo.

Rinki-ekopisteen verkkosivuilla todetaan, että Viitanlaakson kierrätyspisteen metallinen muovisäiliö tyhjennetään arvioidusti kerran viikossa. Kartonkikeräystynnyri tyhjennetään useamman kerran viikossa. Lasi- ja metallisäiliöt tyhjennetään kun ne ovat täynnä.

Helsinkiin päin vievän moottoritien varrella Haukkalan levähdyspaikka on puhdistuksen jäljiltä ensisilmäyksellä melko siistissä kunnossa.

– Haukkalassa ja muilla Salon levähdyspaikoilla hoitourakoitsijat tekevät keväisin suursiivouksen. Muutoin levähdyspaikoilta käydään keräämässä sinne kertyneet jätteet sitä mukaa kuin niitä sinne ilmestyy, kertoo Ely-keskuksen Varsinais-Suomen aluevastaava Petri Suomi.

Pintapuolisen tarkastelun jälkeen odottaa kuitenkin rähjäinen näky rakennusten taakse mentäessä. Roskista päätellen viimeisimmillä vierailijoilla on mahdollisesti ollut kertakäyttögrilli käytössä. Jäljelle on jäänyt foliovuoka, tupakka-askeja, pahvimukeja sekä paperinpalasia pitkin poikin.

Viereisen rakennuksen takaa löytyy myös ylösalaisin oleva kukkapurkki. Lisäksi toisen rakennuksen edustalla oleva jätteiden tuomisen ja roskien jättämisen kieltävä kyltti on maalattu spray-maalilla sellaiseen kuntoon, että sitä on lähes mahdoton lukea.

Kymmenisen vuotta sitten paikka oli täynnä jos jonkinmoista rojua. Niistä ajoista on edetty positiiviseen suuntaan.

– Levähdyspaikkojen alueelta on kaikki roskalaatikot poistettu, etteivät ne houkuttelisi ihmisiä jättämään roskiaan lojumaan. Silti roskaa valitettavasti löytyy. Muutama vuosi sitten tilanne kuitenkin rauhoittui Haukkalassa. Vain Piihovilla on nykyään roska-astioita, jotka siivotaan kerran viikossa, Suomi sanoo.

Aluevastaava Markus Salminen Ely-keskuksen liikennevastuualueelta kertoo, että Haukkalan wc-tilat on poistettu kokonaan käytöstä. Muutama vuosi sitten niissä vielä asuttiin.

– Vessat käytännössä tuhottiin täysin. Wc-istuin ja lavuaarit revittiin irti paikoiltaan. Saniteettitiloissa myös asuttiin ja väliovia oli kannettu pois paikoiltaan. On ikävää, että pieni joukko tekee tällaista ilkivaltaa, kun enemmistö ihmisistä haluaisi käyttää wc-tiloja asianmukaisesti, Salminen toteaa.

Paimion suuntaan mentäessä, 110-tien Hevonpään levähdyspaikan pientareella odottaa musta, toisesta kulmastaan repaleinen nahkasohva. Sohvan täytteet ovat pursunneet pitkin heinikkoa. Ely-keskus on jo huomioinut sohvan, mutta kevään töiden määräajat menevät etusijalle.

– Sohva on pantu merkille, ja se tullaan poistamaan tienpientareelta lähiaikoina. Nyt keväällä on kuitenkin muutamia määrättyihin päivämääriin sovittuja työtehtäviä, jotka urakoitsijoiden on ensin hoidettava, Salminen kertoo.

– Näin keväisin huomaa, että opiskelut ovat taas tältä vuodelta pulkassa ja vuokra-asunnoista tyhjennetään huonekaluja, Salminen lohkaisee.

Hänen mukaansa erityisesti levähdyspaikat ovat kestosuosikkeja huonekalujen ja kodinkoneiden jättöpaikoiksi.

Juttua muokattu 8.6. kello 9.26: Jutussa aiemmin mainittu Viitannummi on muutettu Viitanlaaksoksi.