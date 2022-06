Vilppaan kesän viimeisen pelaajahankinnan markkina-arvo laski sopivaksi – Bo Hodges haiskahtaa superlöydöltä

Yksi kesäperinteistä on se, että Vilppaan joukkue tulevan kauden Korisliigaan valmistuu ensimmäisten joukossa. Tänä kesänä se valmistui ensimmäisenä ja aikaisemmin kuin kertaakaan aiemmin.

Viimeinen hankinta on Bo Hodges, joka Vilppaassa pelannee pääosin pienen laitahyökkääjän pelipaikalla eli niin sanotulla kolmospaikalla.

Hodges on syntynyt vuonna 1998 aivan kuten kaikki muutkin Vilppaan tulevan kauden amerikkalaisvahvistukset laituri Isaiah Crawley, sentteri KeyShawn Feazell ja takamieslaituri Jalon Pipkins. Tulokaspäävalmentaja Jussi Savolaisella onkin käytössään paitsi nuori ja kokematon, niin myös poikkeuksellisen urheilullinen ja potentiaalinen jenkkinelikko, jonka jokainen jäsen kykenee urheilemaan myös korirenkaan yläpuolella.

Mutta jos nelikosta pitäisi valita yksi pelaaja, jonka katto on korkeimmalla ja joka haiskahtaa todelliselta superlöydöltä, hän on Bo Hodges.

196-senttinen ja 95-kiloinen Hodges on vahva ja monipuolinen. Hän ei ole eliittitason korintekijä, mutta kokoisekseen loistava levypallopelaaja, joka ei ole jättänyt tilastoriviään tyhjäksi torjuntojen ja riistojen osalta.

Countrymusiikin pääkaupungista Nashvillestä kotoisin oleva Hodges oli High Schoolissa supertähti. Kahdeksan lapsen isä Bo senior valmensi poikaansa Maplewood High Schoolissa, joka voitti Tennesseen osavaltion mestaruuden. Bo juniorin tilastorivi oli hengästyttävä: 26,3 pistettä, 14,2 levypalloa, 7,3 syöttöä, 4,3 riistoa ja 3,0 torjuntaa! Ja tämä siis viiden vuoden takaa.

Hodgesin yliopistoura alkoi keskitason East Tennesse Statesta ja hänet valittiin heti Southern-konferenssin vuoden tulokkaaksi (9,0 pistettä/3,5 levypalloa).

Vastuu kasvoi kausi kaudelta ja kolmannella kaudella 2019-2020 Hodges oli jo poikkeusyksilö: hän oli ainoa pelaaja NCAA:n I divisioonan 358 yliopistosta, joka summasi kaudella vähintään 420 pistettä, 190 levypalloa, 80 syöttöä, 45 riistoa ja 25 syöttöä! Hodgesin keskiarvot olivat 12,7 pistettä, 5,8 levypalloa ja 2,5 syöttöä.

East Tennessee voitti 34 ottelustaan peräti 30, joka oli koulun ennätys, mutta kausi päättyi koronapandemiaan ja samalla päättyi Hodgesin taival koulussa.

Hodgesin ura jatkui astetta laadukkaammassa Butlerin yliopistossa, joka pelaa kivikovassa Big East -konferenssissa.

Ja nyt päästään vihdoin siihen, miksi Hodgesin kaltainen laatupelaaja pääsi livahtamaan hyvämaineisen mutta silti edelleen suomalaisen Vilppaan tutkaan.

Syitä on kaksi.

Ensimmäinen syy liittyy hänen siirtoonsa Butleriin. NCAA ei jostain syystä viivytti siirron hyväksymistä Butlerin vetoomuksista huolimatta. Hodges pääsi parketille vasta tammikuun lopussa ja pelasi vain yhdeksässä ottelussa (8,2/6,0). Kauden päätyttyä Hodges käytti monien muiden senioripelaajien tavoin koronan tuoman mahdollisuuden pelata yhden ylimääräisen seniorikauden.

Syy numero kaksi on polvivamma. Hodges aloitti taas kauden vasta tammikuussa, pelasi 17 ottelua 28,6 minuutin, 10,0 pisteen ja 6,9 levypallon keskiarvoilla (kolmosprosentti 32).

Näiden kahden vajaaksi jääneen Butler-kauden vuoksi Hodgesin markkina-arvo laski Vilppaan näkökulmasta sopivaksi.

Vaikka vertailu on vaarallinen, teen sen silti: Hodgesin hankinnassa on paljon samaa kuin Jamuni McNeacen hankinnassa kesällä 2019. McNeace ei olisi tullut Vilppaaseen ilman edelliskauden polvivammaa. McNeace on pelannut Vilppaan jälkeen Saksan Bundesliigassa ja Italian Serie A:ssa.

Aika näyttää, millaisen roolin Hodges saa tai ottaa Vilppaassa. Potentiaali on joka tapauksessa hurja.

Vilppaan kokoonpano kaudelle 2022-2023

Takamiehet: Roope Ahonen, Perttu Blomgren, Mikko Koivisto, Jalon Pipkins, Tuukka Juntunen.

Laiturit: Bo Hodges, Isaiah Crawley, Juho Nenonen, Riku Laine, Onni Mäkynen.

Sentteri: KeyShawn Feazell.