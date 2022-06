VKK:n Jarno Vähäkainulle porttikielto eduskuntaan salakuvaamisen vuoksi

Eduskunnan puhemies Matti Vanhanen (kesk.) on antanut Valta kuuluu kansalle -puolueen (VKK) toiselle varapuheenjohtajalle Jarno Vähäkainulle porttikiellon eduskuntaan.

Kielto on voimassa vaalikauden loppuun asti. Se ei koske istunnon seuraamista täysistuntosalin lehterillä.

Porttikielto johtuu siitä, että Vähäkainu kuvasi viime viikolla salaa kansanedustaja Iiris Suomelaa (vihr.) eduskunnan kahvilassa ja jakoi kuvan myöhemmin tviitissään.

– Kyllä, aikamoista seksuaalista häirintää koin viimeksi, kun kävin eduskunnan kahvilassa, hän kirjoitti kuvan saatteessa.

Vanhanen: ”Myös teko oli poikkeuksellinen”

Puhemies Vanhanen sanoo STT:lle, että porttikiellon antaminen eduskuntaan on erittäin poikkeuksellinen toimenpide, eikä hän tiedä vastaavaa tapahtuneen aiemmin.

– Myös teko oli poikkeuksellinen, ja olisi ollut täysin väärin, jos siihen ei olisi reagoitu. Se kuva ja päivitys oli sopimaton. Jokainen, joka sen päivityksen on nähnyt, ymmärtää kyllä miksi (porttikielto annettiin), hän sanoo.

Vanhanen kertoo, ettei Vähäkainua kuultu, kun porttikiellosta päätettiin.

– Ei siinä mikään selitys auta.

Eduskunnan kahvilassa on ollut pitkään voimassa kuvaussääntö, joka mahdollistaa medialle yleiskuvan ottamisen tietyn ajanjakson aikana ennen istunnon alkua. Vanhasen mukaan tämä sääntö on toiminut vuosia kohtuullisen hyvin, mutta nyt muutkin kansanedustajat ovat kertoneet joutuneensa yksilöön kohdistuneen kuvauksen kohteeksi. Siksi kuvaussääntöjä tullaan tarkastelemaan laajemminkin.

– Varmaan hyvä katsoa, että ovatko ne vanhat ohjeet kohdallaan, Vanhanen sanoo.

Suomela: ”Iso kiitos puhemies Vanhaselle”

Salakuvauksen kohteeksi joutunut kansanedustaja Iiris Suomela kiitteli päätöstä tuoreeltaan tviiteissään.

– Iso kiitos puhemies Vanhaselle! Jos häirintään puututtaisiin aina näin jämäkästi, maailma olisi paljon parempi paikka, hän kirjoittaa.

Suomela kiittää myös sitä, että usea kollega puuttui häirintään jo ennen kuin hän itse oli edes huomannut kuvaa.

Hän huomauttaa, että 80 prosenttia tytöistä ja naisista on kohdannut seksuaalista häirintää ja siksi tehokkaampaa puuttumista tarvitaan kaikkialla yhteiskunnassa.

Valta kuuluu kansalle -puolueen puheenjohtaja, kansanedustaja Ano Turtiainen kommentoi asiaa STT:lle viime viikolla tapahtuneen tultua ilmi. Hän ei nähnyt Vähäkainun toiminnassa mitään moitittavaa.

Terhi Riolo Uusivaara

STT

