SM-viikko 26-28/28: Voimalajiliitto saapuu pontevasti Saloon – SM-viikolla sen lajeista mukana ovat tankotanssi, otevoimailu ja vahvin SM

Suomen Voimalajiliitto vyöryy Salon SM-viikolle peräti kolmen lajin voimin. Liiton lajeista tällä viikolla alkavassa monilajitapahtumassa nähdään tankotanssi, otevoimailu ja vahvin SM.

– Olimme otevoimailun kanssa mukana SM-viikolla 2020 Joensuussa ja saimme sieltä positiivisen kokemuksen. Nyt teimme investointeja lisää ja saimme kolme lajia Saloon, Suomen Voimalajiliiton hallituksen puheenjohtaja Jyrki Rantanen kertoo.

Rantanen toivoo, että Ylen televisioima SM-viikko tuo lisää harrastajia ja kilpailijoita Voimalajiliiton alaisiin lajeihin.

– Televisioaikamme on hyvin tärkeää, emme muuten pääse esille.

Rantanen kertoo, että koronapandemia ei juuri vaikuttanut Voimalajiliiton alaisiin lajeihin.

– Saimme pidettyä kotimaiset pääkilpailut jokaisessa lajeissa, tosin ilman yleisöä. Ainoastaan kansainväliset tapahtumat tippuivat kalenterista pois. Viime vuonna oli pieni notkahdus lisenssimäärissä, mutta sekin on taittunut jo, Rantanen taustoittaa.

Suomen Voimalajiliitto aloitti toimintansa vuoden 2015 alusta. Tankotanssi liittyi mukaan saman vuoden lopussa. Voimalajiliiton lajeihin kuuluvat lisäksi Skotlannissa suosittu Highland Games eli Ylämaan kisat sekä köydenveto. Voimalajiliitto haluaa kuuluttaa ulkopuolelle vahvasti, että se on sitoutunut tekemään antidopingtyötä Suomessa.

– Köydenveto oli tarkoitus laittaa käyntiin kunnolla ennen koronaa, mutta se odottaa nyt uutta lähtöä. Tavoitteena ei ole haalia lisää lajeja mukaan, vaan pyrimme kehittämään nykyisiä lajeja entisestään Suomessa, Rantanen sanoo.

Rantasen mukaan Voimalajiliiton alaisiin lajeihin on SM-viikolle osallistumassa ennätysmäärä kilpailijoita. Näin silti, vaikka kesäinen ajankohta ei ole ideaalein.

– Tankotanssiin on ilmoittautunut yli 50 kilpailijaa ja otevoimaan sekä vahvin SM-kisaan yhteensä yli 70 kilpailijaa.

Tankotanssissa kilpailupaikkana toimii Halikon liikuntahalli. Karsinnat käydään lauantaina ja finaalit sunnuntaina. Myös otevoimassa kilpaillaan samoina päivinä, paikkana Salon jäähalli. Sekä naisilla että miehillä on kolme kilpailusarjaa. Vahvimmat naiset ja miehet kilpailevat kolmessa sarjassa Salon jäähallissa lauantaina ja sunnuntaina.

Televisioitavan finaalin päätöslaji on perinteinen atlas-kivet, jotka tällä kertaa nostetaan noin 110 senttiä korkean puomin yli. Kivien paino sarjasta riippuen on 50–150 kiloa ja jokaisella on nostettavana neljä kiveä ilman pihkaa.

– Yksi mielenkiintoinen laji on matkasaunan nosto peräkärryn päältä. Se tuo hauskaa nähtävää livenä ja television välityksellä, Rantanen sanoo.

SM-viikon vahvin kisaa ei pidä sekoittaa Suomen Vahvin Mies ry:n jo vuodesta 1987 järjestämiin kisoihin, joiden nokkamiehinä ovat toimineet Markku Suonenvirta ja jo nyt edesmennyt Ilkka Nummisto. Kisoja järjestettiin neljästi myös Perniössä Teijo-Talojen tehtaalla.

– Suomeen mahtuu kaksi eri vahvin mies -kisaa. Ei se ole kummaltakaan pois vaan päinvastoin: on parempi, että kisoja on enemmän tarjolla, Rantanen toteaa.

Otevoimassa ja vahvin SM:ssä on mukana useita samoja kilpailijoita. Yksi molempiin lajeihin osallistuva on suomalainen Youtube-tähti Jesse Pynnönen, joka on meritoitunut näiden lajien lisäksi myös kilpasyönnissä.

Salon Seudun Sanomat esittelee kaikki SM-viikon lajit ennen 30.6.–3.7. järjestettävää tapahtumaa. Sarja päättyy.

Tankotanssi, otevoimailu ja vahvin SM

Tankotanssi on akrobaattisia kykyjä, notkeutta, voimaa ja esiintymiskykyä yhdistävä näyttävä laji. Tankotanssissa kilpailijat eri sarjoissa suorittavat vaativia, painovoimaa uhmaavia liikesarjoja neljä metriä korkeilla tangoilla musiikin tahdissa. Esityksen kesto on 3,5–4 minuuttia ja suorituksen arvioi esityksissä arvostelutuomaristo.

Otevoimakilpailuissa mitataan useiden eri lajien avulla monipuolisesti urheilijan käden puristuskykyä. Lajeja ovat muun muassa paksujen akseleiden nosto maksimina tai toistoina, aikapidot, erilaiset pinch ja block nostot sekä legendaarinen yhden käden maastanosto.

Vahvin SM -kilpailuissa nähdään useita voimaa, nopeutta ja suoritustekniikkaa vaativia voimainkoitoksia, kuten maastanostoa ja säkkien lastaamista.

Lähde: SM-viikko