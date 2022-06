Yhdysvalloissa edustajainhuone seurasi senaattia ja hyväksyi odotetusti aselainsäädäntöpaketin

Yhdysvalloissa edustajainhuone hyväksyi perjantai-iltana Suomen aikaa odotetusti laajan aselakipaketin. Demokraattienemmistöinen edustajainhuone äänesti asiasta alle vuorokausi sen jälkeen, kun senaatti oli ensin äänestänyt lakipaketin puolesta. Edustajainhuoneessa lakipaketti hyväksyttiin äänin 234-193. Puolueensa rivistä poikkesi yhteensä 14 republikaaniedustajaa.

Presidentti Joe Biden on sanonut allekirjoittavansa lain heti, kun se tulee hänen pöydälleen.

Vaikka lakipaketti on kompromissien tulos, kyseessä on ensimmäinen merkittävä muutos maan aselainsäädäntöön sitten vuoden 1994.

Uudessa lakipaketissa esitetään muun muassa tehostettuja taustatarkastuksia alle 21-vuotiaille aseenostajille, 11 miljardin dollarin panostusta mielenterveyteen ja kahden miljardin dollarin panostusta koulujen turvallisuuteen.

Senaatin republikaanien johtaja Mitch McConnell sanoi torstaisen äänestyksen jälkeen, että esitys tekee Yhdysvalloista turvallisemman kuitenkaan vähentämättä vapautta.

– Tämä on tolkun paketti. Sen säännökset ovat erittäin, erittäin suosittuja. Siinä ei ole uusia rajoituksia, uusia odotusaikoja, uusia valtuutuksia tai uusia kieltoja lakeja noudattaville aseenomistajille, McConnell sanoi.

Yksilöllä oikeus kantaa asetta

Äänestys uudesta aselakipaketista tapahtui edustajainhuoneen osalta vain päivä sen jälkeen, kun Yhdysvaltain korkein oikeus linjasi maan perustuslain takaavan oikeuden kantaa asetta kodin ulkopuolella.

Korkein oikeus katsoi, että toinen ja neljästoista lisäys suojaavat yksilön oikeutta kantaa käsiasetta itsepuolustukseen kodin ulkopuolella. Korkeimman oikeuden mukaan huoli yleisestä turvallisuudesta ei riitä oikeuttamaan uusia rajoituksia aseisiin liittyen.

Päätöksellään korkein oikeus kumosi New Yorkin osavaltion lain, joka rajoittaa julkista aseiden kantoa.

STT

