Yhdysvaltain korkein oikeus rajoitti ympäristönsuojeluviraston mahdollisuuksia torjua ilmastonmuutosta

Yhdysvaltojen korkein oikeus on rajoittanut maan ympäristönsuojeluviraston (EPA) kykyä torjua ilmastonmuutosta.

Korkein oikeus rajoitti EPA:n mahdollisuuksia säännellä voimalaitosten hiilipäästöjä. Päätös on isku presidentti Joe Bidenin hallinnon ponnisteluille ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Kyseessä oli voitto hiilikaivosteollisuudelle ja hiilivoimateollisuudelle, joille silloisen presidentin Barack Obaman hallinto asetti tiukat rajat vuonna 2015 pyrkiessään vähentämään hiilidioksidipäästöjä. Hiilellä toimivat voimalaitokset muodostavat melkein viidesosan Yhdysvalloissa tuotetusta sähköstä.

Voitto konservatiiveille

Kyseessä oli myös voitto hallituksen säätelyä vastaan ​​taisteleville konservatiiveille Yhdysvalloissa. Päätöstä tukeneeseen tuomarien enemmistöön kuului kolme konservatiivituomaria, jotka olivat entisen presidentin Donald Trumpin nimeämiä. Tuomarit äänestivät asiasta äänin 6-3.

Valkoinen talo kutsui tuoreeltaan päätöstä ”tuhoisaksi”.

– Tämä on jälleen kerran tuomioistuimelta tuhoisa päätös, jonka tarkoituksena on viedä maatamme taaksepäin, Bidenin tiedottaja sanoi lausunnossa torstaina.

– Vaikka tuomioistuimen päätös uhkaa vahingoittaa kykyämme pitää ilmamme puhtaana ja torjua ilmastonmuutosta, presidentti Biden ei anna periksi lainmukaisten ​​viranomaisten käyttämisessä ​​kansanterveyden suojelemiseksi ja ilmastokriisin torjumiseksi. Asianajajamme tutkivat tuomiota huolellisesti, lausunnossa sanottiin.

YK arvioi, että Yhdysvaltain korkeimman oikeuden tekemä päätös hiilipäästöjen sääntelystä on takaisku taistelulle ilmaston lämpenemistä vastaan. YK:n pettymyksen oikeuden päätökseen ilmoitti maailmanjärjestön pääsihteerin Antonio Guterresin tiedottaja Stephane Dujarric.

Korkeimman oikeuden tuoreet päätökset ravistelevat Yhdysvaltoja

Myös korkeimman oikeuden kaksi viimeviikkoista äänin 6-3 tehtyä päätöstä ravistelivat Yhdysvaltoja.

Yhdysvaltojen korkein oikeus päätti, ettei naisilla ole enää liittovaltion tasolla perustuslaillista aborttioikeutta. Jatkossa aborttioikeudesta päättävät osavaltiot, ellei kongressi vaikuta asiaan. Korkeimman oikeuden ratkaisun seurauksena aborttilainsäädäntö kiristyy useissa osavaltioissa.

Toinen voimakkaasti mielipiteitä jakava päätös liittyy aseenkanto-oikeuteen. Korkeimman oikeuden mukaan amerikkalaisilla on oikeus kantaa asetta julkisesti. Päätöksellään korkein oikeus kumosi New Yorkin osavaltion lain, joka rajoittaa julkista aseiden kantoa.

https://www.supremecourt.gov/opinions/21pdf/20-1530_n758.pdf

STT

