Yhdysvaltalaisartisti R. Kelly tuomittiin 30 vuodeksi vankilaan seksuaalirikoksista ja rahankiristyksestä

Yhdysvaltalainen R&B-artisti R. Kelly eli Robert Kelly on tuomittu 30 vuodeksi vankilaan muun muassa seksuaalirikoksista ja rahankiristyksestä. Asiasta kertoi ensimmäisenä yhdysvaltalaislehti New York Times.

Liittovaltion tuomioistuin teki päätöksen tänään New Yorkissa iltakymmeneltä Suomen aikaa.

Kelly todettiin syylliseksi useisiin seksuaalirikoksiin viime vuoden syyskuussa New Yorkissa. Hänen syytettiin muun muassa värvänneen järjestelmällisesti naisia ja alaikäisiä nuoria seksiä varten, minkä jälkeen hänen kerrottiin käyttäneen heitä hyväkseen.

Kellyn väärinkäytösten katsottiin jatkuneen vuosikymmenien ajan. Hänen nuorimmat uhrinsa olivat 13- ja 14-vuotiaita.

– Nämä rikokset olivat laskelmoituja ja huolellisesti suunniteltuja sekä säännöllisesti toteutettuja lähes 25 vuoden ajan. Opetit heille (uhreille), että rakkaus on orjuuttamista ja väkivaltaa, sanoi tuomari Ann M. Donnelly Kellylle oikeudenkäynnin päätteeksi keskiviikkona.

Kelly ei vielä kommentoinut saamaansa tuomiota.

Kellyä vastaan on nostettu syytteitä myös muissa osavaltioissa. Esimerkiksi Chicagossa Illinoisin osavaltiossa häntä odottaa toinen liittovaltion oikeudenkäynti elokuussa muun muassa lapsipornon vastaanottamisesta sekä alaikäisten houkuttelemisesta seksuaaliseen toimintaan.

New York Timesin mukaan liittovaltion syyttäjät olivat vaatineet Kellylle yli 25 vuoden tuomiota, kun taas Kellyn asianajaja Jennifer Bonjean on vaatinut alle 10 vuoden vankeutta. Hiljattain avatut oikeudenkäyntiasiakirjat paljastivat Kellyn kokeneen lapsena pahoinpitelyä sekä seksuaalista hyväksikäyttöä, ja hänen asianajajansa toivoivat tämän lieventävän Kellylle langetettavaa tuomiota.

Bonjean edustaa CNN:n mukaan myös televisiotähti Bill Cosbya, jonka valamiehistö totesi viime viikolla syylliseksi teinitytön seksuaaliseen hyväksikäyttöön 1970-luvulla.

Syytöksiä kolmelta vuosikymmeneltä

Kellyä on syytetty erilaisista seksuaalirikoksista jo 1990-luvulta lähtien. Joulukuussa 1996 tuli ilmi ensimmäinen syytös siitä, että Kelly olisi harrastanut seksiä tapahtumahetkellä 15-vuotiaan tytön kanssa ollessaan itse 24-vuotias. Kanne sovittiin 250 000 dollarilla.

Myös Kellyn avioliitto laulaja Aaliyahin kanssa vuonna 1994 herätti kysymyksiä, sillä Aaliyah oli avioliiton solmimisen aikaan 15-vuotias, kun taas Kelly oli 27-vuotias.

2000-luvun alkuvuosina Kellyä syytettiin lapsipornosta, mutta hänet vapautettiin syytteistä vuonna 2008.

Tammikuussa 2019 kaapelikanava Lifetime julkaisi Surviving R. Kelly -nimisen dokumentin, jossa käsiteltiin syytöksiä R. Kellyn harjoittamasta seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Dokumentin julkaisun jälkeen syyttäjät Chicagossa ja Atlantassa pyysivät mahdollisia uhreja tai todistajia kertomaan kokemuksistaan.

Helmikuussa 2019 Kellyä syytettiin Chicagossa kymmenestä seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja kesäkuussa 2019 Brooklynissa rahankiristyksestä ja muista rikoksista. Jälkimmäinen syytös johti lopulta tuomioon, josta Kelly tänään tuomittiin 30 vuodeksi vankilaan.

Nyt 55-vuotias Kelly oli yksi 1990-luvun menestyneimmistä miesartisteista. Hänet tunnetaan muun muassa I Believe I Can Fly -hittikappaleesta.

https://www.nytimes.com/live/2022/06/29/nyregion/-r-kelly-sentencing-news

https://www.justice.gov/usao-ndil/pr/recording-artist-r-kelly-arrested-federal-child-pornography-and-obstruction-charges

https://www.nytimes.com/live/2022/06/29/nyregion/-r-kelly-sentencing-news

https://edition.cnn.com/2022/06/29/us/r-kelly-sentencing-racketeering-sex-trafficking/index.html

Simu Perälä

STT

Kuvat: