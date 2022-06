Texasissa löydetty perävaunusta 46 ihmisen ruumiit – kuolleiden uskotaan olleen siirtolaisia

Yhdysvaltain Texasin osavaltiossa on löydetty 46 ihmisen ruumiit raskaan ajoneuvon perävaunusta, kertoo San Antonion poliisipäällikkö Charles Hoodtiedotustilaisuudessa.

Poliisipäällikön mukaan paikalta löydettiin lisäksi elossa 16 ihmistä, jotka kuljetettiin sairaalahoitoon. Neljä elossa löytyneistä oli alaikäisiä.

Poliisipäällikkö William McManus San Antonion poliisista kertoi samaisessa tiedotustilaisuudessa, että kolme ihmistä on otettu tapaukseen liittyen kiinni.

Asiasta ovat uutisoineet muun muassa New York Times ja Texas Tribune.

Texas Tribunen mukaan perävaunu oli löydetty läheltä San Antonion länsilaidalla sijaitsevaa Lacklandin ilmavoimien tukikohtaa.

Viranomaisten mukaan kuolleiden uskotaan olleen siirtolaisia, jotka ovat ylittäneet Meksikon ja Yhdysvaltain välisen rajan laittomasti.

Kuolinsyyt eivät ole vielä tiedossa, mutta San Antonion kesäkuun lämpötilat ovat lähennelleet kaikkien aikojen ennätyksiä, kertoo New York Times. Maanantaina lämpötila kaupungissa oli liki 40 astetta.

New York Timesin mukaan laittomien rajanylitysten määrä on kasvanut ennätyssuureksi Texasin ja Meksikon välisellä rajalla. Viime kuussa 44 000 ihmistä ylitti laittomasti rajan Del Rion ja Eagles Passin rajakaupunkien kautta, jotka ovat San Antoniosta katsottuna lähimpiä rajakaupunkeja.

Löydetty perävaunu oli lähes 200 kilometrin päässä rajalta.

Texasin republikaanikuvernööri Greg Abbott syytti Twitter-tilillään tapauksesta Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenia ja tämän siirtolaispolitiikkaa.

– Nämä kuolemat ovat seurausta hänen tappavasta avointen ovien politiikastaan, Abbott kirjoitti tviitissään.

https://www.facebook.com/SanAntonioPD/videos/730470278155756/?__tn__=%2CO-R

https://www.nytimes.com/live/2022/06/27/us/migrants-san-antonio-tractor-killed

https://www.texastribune.org/2022/06/27/bodies-18-wheeler-san-antonio-lackland/

https://twitter.com/GregAbbott_TX/status/1541596214705135617?s=20&t=xbHIv5-S33Or3y8pwzvAyA

Elias Peltonen

STT

Kuvat: