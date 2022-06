Juhannuksena tuhannet soittivat apua hätäänsä – hukkuneita ainakin viisi, Tampereella sukeltaja löysi melkein kymmenen minuuttia upoksissa olleen ihmisen

Juhannuksena suomalaiset kaipasivat apua hätäänsä tavallista enemmän. Hätäkeskuslaitoksen mukaan hätänumeroon tehtiin ilmoituksia perjantaina 11 700 ja lauantaina 12 300. Keskimäärin päivässä tehdään 7 600 hätäilmoitusta, joten juhannuspäivänä ilmoituksia oli jopa 60 prosenttia tavallista enemmän. Hätäilmoituksia tehtiin muutama sata enemmän kuin viime juhannuksena.

Ilmoituksista puolet välitettiin ensihoidolle, kaksi viidesosaa poliisille ja loput pelastuslaitoksille ja sosiaalipäivystykseen. Suhteessa ilmoituksia oli hieman enemmän poliisille ja vähemmän ensihoidolle kuin keskimääräisenä päivänä.

Viranomaisten mukaan viisi henkilöä on hukkunut keskikesän juhlan aikana.

Viranomaiset ympäri Suomen kertovat, että juhannuksena on ilmennyt paljon pahoinpitelyjä, häiriökäyttäytymistä, päihtyneitä henkilöitä sekä ratti- ja ruorijuopumuksia. Ihmisiä on ollut liikkeellä paljon iltaisin ja öisin, jolloin työtehtäviäkin on kertynyt runsaasti.

Hukkuneita ainakin viisi

Juhannuksena sattui myös hukkumisonnettomuuksia. Ristijärvellä Kainuussa löydettiin paikallinen mies elottomana vedestä aattoiltana, kertoi Oulun poliisi. Mies oli lähtenyt uimaan saunasta ja saanut mahdollisesti sairaskohtauksen.

Leppävedellä Laukaassa mökkirannassa hukkui mies järveen juhannusaattona.

Kalajoella kadonnut kalastaja löytyi lauantaina iltapäivällä hukkuneena. Häntä oli etsitty perjantai-illasta lähtien, kun Kalajoen keskeltä löytyi ankkuroituna ollut kalastusvene tyhjillään.

Iisalmessa sukeltaja löysi vainajan parinkymmenen metrin päästä rannasta lauantaina illalla. Pelastuslaitos oli etsinyt pinnan alle vajonnutta viiden tunnin ajan.

Paraisilla Lounais-Suomessa yleisellä uimarannalla 69-vuotias mies hukkui juhannuspäivänä illalla.

Varsinais-Suomessa Taivassalossa vene vajosi pinnan alle lauantai-iltapäivällä. Länsi-Suomen merivartiosto etsi paikalta ihmistä mutta päätti tehtävän iltapäivällä, koska veneen uskottiin olleen tyhjänä.

Tampereella Tampellan Esplanadilla sivulliset havaitsivat ihmisen vajoavan veteen. Pelastuslaitos saapui paikalle ripeästi sukeltajien kanssa ja löysi upoksiin mennee viiden metrin syvyydestä juuri siitä kohdasta, jota sivulliset näyttivät. Henkilö ehti olla hukuksissa alle kymmenen minuuttia. Häntä elvytettiin tapahtumapaikalla ja kiidätettiin sitten Taysiin jatkohoitoon.

Viime vuonna juhannuksen aikaan eli torstain ja sunnuntain välillä hukkui 13 ihmistä. 2010-luvulla keskimäärin juhannuksena hukkuneita on ollut kuusi.

Liikenteessä kolareita ja irronnut rengas

Nelostiellä Mäntsälän kohdalla tapahtui kolmen henkilöauton ketjukolari juhannusaattona aamupäivällä. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen mukaan kukaan ei loukkaantunut onnettomuudessa vakavasti.

Porissa neljä ihmistä loukkaantui kahden auton nokkakolarissa juhannusaattona iltapäivällä. Kaikki toimitettiin jatkohoitoon, ja onnettomuuden syitä tutkitaan.

Samoihin aikoihin kolme ihmistä loukkaantui ulosajossa Rovaniemellä. Pelastuslaitoksen mukaan henkilöauto ajautui toistaiseksi tuntemattomasta syystä ulos tieltä ja törmäsi kuuseen.

Juhannuspäivänä iltapäivällä yksi ihminen loukkaantui vakavasti, kun kuorma-auton takarengas irtosi kesken ajon Seinäjoella ja osui kolmeen henkilöautoon.

Moottoripyöräilijä kuoli sunnuntaina iltapäivällä Ristijärvellä Viitostiellä, kertoo Oulun poliisilaitos. Moottoripyöräilijä oli ajautunut ulos tieltä ja törmännyt puuhun. Tapauksen kulun tutkinta on vielä alussa, eikä poliisi tässä vaiheessa tiedota enempää.

Festivaaleilla ei suurempia ongelmia

Viikonlopulta kuuluu myös hyviä uutisia. Poliisi kertoi juhannuspäivänä, ettei Raumanmeren juhannusfestivaali ollut työllistänyt heitä juurikaan.

Sisä-Suomen poliisilaitoksen komisario Janne Sievänen kertoi sunnuntaina, että Himoksen juhannusfestareilla on ollut paljon ihmisiä, mutta siihen nähden tapahtuma ei ole ollut suuri poliisin työllistäjä.

– Suurimpina lukuina näkyvät ilkivalta, järjestyslakirikkomukset ja huumausaineet. Ei ainakaan mitään järkyttävän työllistävää vaikutusta, kertoi Sievänen STT:lle puhelimessa.

Oulun poliisilaitoksen mukaan Kalajoen juhannusjuhlassa oli paljon tehtäviä. Tapahtumassa oli paljon ihmisiä ja paljon työtehtäviä.

– Juopumusta ja nujakointia, ei se ole muuten juhannus eikä mikään, johtokeskuksesta kerrotaan.

Mira Kokko

STT

Kuvat: