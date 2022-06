Yliskylän kirkossa soivat Versaillesin hovin sävelet

Perniön Yliskylän kirkossa vietetään tulevana sunnuntaina Ranskalaista iltaa, kun barokkiviulistit Hanne Lund ja Katriina Rainio soittavat 1700-luvun ranskalaista musiikkia Versaillesin hovista säveltäjiltä Guignon, Leclair ja Guillemain. Kaikki konsertin kappaleet on sävelletty kahdelle viululle ilman bassoa.

Hanne Lund on opiskellut Helsingin konservatoriossa, Malmön musiikkikorkeakoulussa, Turun Taideakatemiassa ja Sibelius-Akatemiassa. Hän suoritti viulunsoiton A-tutkinnon Turussa, ja Sibelius-Akatemiasta hän on valmistunut musiikin maisteriksi pääaineenaan vanha musiikki ja soittimena barokkiviulu.

Lund toimii viulunsoiton lehtorina Turun konservatoriossa. Hän soittaa säännöllisesti muun muassa Kuninkaantien muusikoiden ja Turun Vanha Musiikki ry:n konserteissa sekä muutoin muusikkona erilaisissa tilaisuuksissa. Lund on toiminut viulistina Turun filharmonisessa orkesterissa, Pori Sinfoniettassa, Hyvinkään orkesterissa, Turun ja Rauman kaupunginteattereissa sekä tanssiteatteri Erissä.

Katriina Rainio on valmistunut musiikkipedagogiksi Turun Taideakatemiasta. Tänä keväänä hän on suorittanut muusikon ammatilliset opinnot Turun konservatoriossa pääaineenaan barokkiviulu.

Rainio on soittanut säännöllisesti Kuninkaantien muusikot -kokoonpanossa sen perustamisesta lähtien sekä työskennellyt Turun filharmonisessa orkesterissa ja Kuopion kaupunginorkesterissa. Opettajana hän on toiminut noin 15 vuotta Turun seudulla eri opistoissa, nykyään pääasiallisesti NMKY:n musiikkiopistossa. Rainio on myös ahkera freelance-muusikko genrerajoista välittämättä. Hänet voi nähdä viulun, alttoviulun, barokki- tai sähköviulun, jopa sahan kanssa, erilaisilla lavoilla musisoimassa.

Konsertti on osa Salon seurakunnan järjestämää kesäkonserttien sarjaa. Konsertin jälkeen on tarjolla iltateet esiintyjien seurassa kirkon pihalla tai sateen sattuessa kirkossa.

Ranskalainen ilta -kesäkonsertti Yliskylän kirkossa (Yliskyläntie 45) 3. heinäkuuta klo 20. Konserttiin on vapaa pääsy, ohjelma on maksullinen.