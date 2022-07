Ainakin kuusi ihmistä kuollut joukkoampumisessa Chicagossa ja yli 30 haavoittunut – ampujaa etsitään yhä

Ainakin kuusi ihmistä on kuollut joukkoampumisessa ja 31 on viety sairaalaan Chicagossa Yhdysvalloissa.

Poliisi etsii yhä Chicagon lähellä sijaitsevassa Highland Parkin lähiössä kansallispäivän paraatin aikana tapahtuneen joukkoampumisen tekijää. Poliisin tietojen mukaan epäilty on 18-20-vuotias valkoihoinen ja mustahiuksinen, kevytrakenteinen mies.

Ampuminen tapahtui kymmenen jälkeen aamulla paikallista aikaa.

Poliisi kertoi tiedotustilaisuudessa löytäneensä tapahtumapaikalta kiväärin. Poliisi ei kertonut yksityiskohtaisemmin sitä, mistä kivääri löytyi, mutta kertoi tilanteen näyttävän siltä, että ampuja olisi ampunut katolta. Poliisi kertoi myös etsivänsä tässä vaiheessa vain yhtä epäiltyä ampumisesta.

Viranomaiset peruivat kansallispäivän juhlallisuudet ja neuvovat ihmisiä pysyttelemään sisätiloissa.

– Pyydän, että otatte yhteyttä rakkaisiinne ja varmistatte, että he ovat turvassa ja kerrotte heille, että olette itse turvassa myös. Tämä tilanne kehittyy nopeasti, ja me kerromme lisää tietoja, kun saamme niitä, Highland Parkin pormestari Nancy Rotering sanoi tiedotustilaisuudessa CNN:n mukaan.

Myös lähistön kaupungit ovat peruneet Yhdysvaltain itsenäisyyspäivää juhlistavat tapahtumat joukkoampumisen vuoksi.

Asiasta kertovat useat yhdysvaltalaismediat, muun muassa Washington Post ja New York Times.

https://edition.cnn.com/us/live-news/illinois-shooting-july-fourth-parade-07-04-22/h_3f29f08c241cf7a627dc6a3c776a4c67

https://www.washingtonpost.com/nation/2022/07/04/highland-park-parade-shooting/

https://www.nytimes.com/live/2022/07/04/us/highland-park-shooting-july-4-parade

STT

Kuvat: