Ajatushautomo: Venäjä todennäköisesti valloitti Lysytshankin – tiedot kuitenkin ristiriitaisia

Ukrainan sodan tämän hetken polttopisteen, maan itäosassa sijaitsevan Lysytshanskin, taistelujen tilanteesta on saatu ristiriitaisia tietoja. Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) arvioi eilen, että Ukrainan joukot todennäköisesti vetäytyivät Lysytshanskista, minkä seurauksena Venäjä valloitti sen.

Kuvat, jotka ISW:n mukaan on vahvistettu, osoittavat, kuinka Venäjän joukot liikkuvat rauhallisesti Lysytshanskin pohjois- ja kaakkoisosissa.

Venäjän tukemat separatistit väittivät lauantaina, että Venäjän joukot olivat saartaneet Lysytshanskin. Ukrainan kansalliskaartin tiedottaja kiisti asian ja sanoi, että taistelut jatkuivat ja että Lysytshansk oli edelleen Ukrainan hallinnassa.

Kuvernööri: Venäjän Belgorodissa ainakin kolme kuollut räjähdyksissä

Venäjällä Belgorodin kaupungissa on kuollut ainakin kolme ihmistä räjähdyksissä, ilmoittaa alueen kuvernööri. Sarjan vahvoja räjähdyksiä kerrotaan ravistelleen kaupunkia varhain tänään. Kaupunki sijaitsee lähellä Ukrainan rajaa.

Kuvernööri Vjatsheslav Gladkov kertoi, että räjähdyksissä loukkaantui lisäksi neljä ihmistä. Hänen mukaansa 11 asuinrakennusta ja 39 muuta taloa vaurioitui. Gladkovin mukaan ilmatorjunta oli toiminnassa räjähdysten aikaan.

Gladkov syytti huhtikuun alussa Ukrainaa siitä, että se olisi hyökännyt kahdella taisteluhelikopterilla Belgorodissa sijaitsevaan polttoainevarastoon.

—

Lähteenä myös uutistoimisto AFP

https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-july-2

STT

Kuvat: