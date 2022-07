Angelniemelle hälytettiin palokunta, mutta paloa ei löytynyt

Pelastuslaitos etsi mahdollista tulipaloa Angelniemellä lauantai-iltana, mutta paloa ei alueelta löytynyt.

Ensimmäinen ilmoitus pelastuslaitokselle tuli savuhavainnosta ennen puoli kymmentä illalla. Asiasta tuli vielä toinenkin ilmoitus, ja tehtävä muuttui savuhavainnosta keskisuureksi maastopaloksi.

Paikalle lähti päivystävän päällikön Petteri Broströmin mukaan kuusi, seitsemän yksikköä, jotka haravoivat mahdollista paloa laajalta alueelta. Osa yksiköistä lähti pois puoli yhteentoista mennessä ja viimeisetkin ennen yhtätoista illalla, sillä savua ei näkynyt eikä paloa löytynyt. Myös ilmoittajan mukaan savun tulo oli loppunut.

Broström toteaa, että saaristosta vastaavanlaisia ilmoituksia tulee silloin tällöin. On mahdollista, että siellä on ollut pieni palo, mutta se on sammunut itsekseen. Kyseessä on voinut olla myös vesihöyry.