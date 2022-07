Ankeriaan uusi rauhoitusaika alkaa elokuun alussa maanantaina. Ankeriaan kalastus on kielletty elokuun alusta kesäkuun loppuun saakka eli yksitoista kuukautta vuodesta.

Uuutta laajaa rauhoitusaikaa vastustanut Kalatalouden Keskusliitto katsoo, että pelkkä rauhoitus ei ankeriasta pelasta, vaan lajin suojelemiseksi on poistettava myös vaellusesteitä.

Valtioneuvosto antoi heinäkuussa asetuksen, jolla äärimmäisen uhanalaiseksi luokitellun ankeriaan kalastus kiellettiin Suomessa kokonaan lukuun ottamatta heinäkuuta. Kielto koskee sekä merialueita että sisävesiä.

EU-asetuksessa on ankeriaan suojaksi säädetty velvoite, jonka mukaan ankeriaan kalastus tulee kieltää merialueella vähintään kolmen kuukauden ajaksi elokuun alun ja helmikuun lopun välillä.

Kalatalouden Keskusliitto ja sen jäsenjärjestöt vastustivat Suomen jyrkempää kalastuskieltoa, sillä vuosikymmenten ajan ankeriasta on istutettu osakaskuntien ja yksityisten vesialueiden omistajien varoin.

Kalatalouden Keskusliiton mukaan viimeisen 15 vuoden aikana on istutettu yli 1,1 miljoonaa ankeriaanpoikasta yksityisin varoin.

– Istutuksiin käytetty rahamäärä on ollut mittava. Varsinkin vaellusesteiden takana olevilla alueilla yhdentoista kuukauden kalastuskielto sotii voimakkaasti tavallisten ihmisten oikeustajua ja maalaisjärkeä vastaan, koska rajoitus ei millään tavalla palvele ankeriaan suojelutarkoitusta, sanoo toiminnanjohtaja Vesa Karttunen liiton tiedotteessa.

Ankeriaaseen kohdennettu kalastus on Kalatalouden Keskusliiton mukaan Suomessa vähäistä. Parhaimmillaan jopa 70 prosenttia istutetuista ankeriaista selviää vaellukselle, kun Keski-Euroopassa vastaava luku on vain muutama prosentti.