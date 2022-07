Asuntomessut 2030 Saloon?

Asuntomessut järjestetään tänä vuonna Naantalissa tasavallan presidentin kesäasunnon naapurissa. Salon kaupungilla on messuilla oma osasto.

Luonnonmaan messualueelle tuleville kerrotaan, että Salosta löytyy monenlaisia asuinympäristöjä vilkkaasta kaupunkielämästä maaseudun rauhaan. Vapaita tontteja on tällä hetkellä melkein 400.

Entä jos Salosta kerrottaisiin Salon omilla asuntomessuilla? Naantalin asuntomessuilla on 35 kohdetta. Suunnilleen sen verran Salossa on viime vuosina myönnetty lupia omakotitaloille. Viime vuonna niitä oli yli 40.

Asuntomessujen hakemista on väläytelty Salossa aika ajoin, mutta toistaiseksi ei ole edetty tuumasta toimeen.

Neljä vuotta sitten Salon kaupunginhallitus päätti, että asuntomessujen hakemisesta laaditaan esiselvitys, kun asuntopoliittinen ohjelma on valmis. Se valmistui kolme vuotta sitten. Ohjelmassa todetaan, että asuntomessujen järjestäminen antaisi mahdollisuuden suunnitella uutta kaupunginosaa, uudenlaista asumista ja tulevaisuuden ratkaisuja.

Moottoritien liittymien nykyistä parempi hyödyntäminen on myös toistuva puheenaihe. Se voisi olla yksi lähestymistapa asuntomessuja suunniteltaessa.

Salossa on mahdollisuuksia rakentaa uusia alueita niin, että ne ovat lähellä sekä keskustan palveluja että maaseutua. Messualueen on kuitenkin oltava yhtenäinen, ja sen on tuettava kaupungin muita kehittämissuunnitelmia.

Ensi vuoden asuntomessut järjestetään pienessä Loviisassa ja seuraavat Keravalla ja Oulussa. Turku aikoo hakea messuja Koroisiin vuodelle 2027. Löytyykö Salosta puhtia tavoitella asuntomessuja vuosikymmenen vaihteeseen?