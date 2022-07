Avustaja: Britannian pääministeri Boris Johnson erotti asunto- ja kuntaministerinsä

Britannian pääministeri Boris Johnson on erottanut tärkeän liittolaisensa, asunto- ja kuntaministeri Michael Goven. Goven potkuista kertoi Sky Newsille Johnsonin avustaja James Duddridge.

Aiemmin keskiviikkona joukko kabinettiministereitä oli saapunut pääministerin virka-asuntoon Downing Street 10:een kehottaakseen Johnsonia eroamaan pääministerin tehtävästä. Brittimedian mukaan Johnson oli kuitenkin kieltäytynyt eroamasta.

Mediatietojen mukaan Johnson on sanonut haluavansa keskittyä tärkeisiin kysymyksiin, joita Britannialla on edessään. Johnsonin mukaan hänen eronsa saattaisi johtaa johtajakilpailun aiheuttamaan kaaokseen.

STT

