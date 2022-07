Barokin solinaa Angelniemellä sunnuntaina

Salon seurakunnan kesäkonserttisarja rantautuu sunnuntaina Angelniemelle barokkisävelmien merkeissä.

Kirkkokonsertissa musisoivat sopraano Kaisa Kraft, nokkahuilisti Kati Vainikainen ja cembalisti Kaisa Suutela-Kuisma.

Kaisa Kraft on valmistunut musiikin maisteriksi vuonna 2013 Sibelius-Akatemian kirkkomusiikin koulutusohjelmasta pääaineenaan laulu. Hän on täydentänyt opintojaan yksityisesti Kai Valtosen ja Johanna Rusasen opissa sekä Milanossa professori Anatoli Goussevin johdolla. Kraft on valmistunut myös laulupedagogiksi Turun musiikkiakatemiasta vuonna 2010.

Kraft on osallistunut muun muassa Matti Salmisen, Camilla Nylundin, Martin Katzin, Mikko Franckin ja Marjut Hannulan mestarikursseille. Liedissä häntä ovat ohjanneet esimerkiksi Ilmari Räikkönen, Ilmo Ranta, Tuula Hällström ja Eveliina Kytömäki.

Vuonna 2020 järjestetyissä kansainvälisissä Wagner-laulajille suunnatuissa Lauritz Melchior -kisoissa Kraft sijoittui parhaana suomalaisena kahdeksan parhaan laulajan joukkoon. Kesän 2021 Toivo Kuula -laulukilpailuissa hän ylsi finaaliin.

Kraft on esiintynyt muun muassa Turun musiikkijuhlilla, Kirkon musiikkijuhlilla, Katedraali soi -konserttisarjassa, Turun tuomiokirkon kesämusiikissa, Turun Kamarioopperafestivaaleilla sekä Paraisten, Liedon ja Martin seurakuntien konserttisarjoissa.

Kati Vainikainen toimi nokkahuilistina ja soitonopettajana Britanniassa yli 25 vuoden ajan. Valmistuttuaan musiikin maisteriksi Sibelius-Akatemiasta Vainikainen jatkoi opintojaan Bremenin Vanhan Musiikin Akatemiassa sekä Lontoon Kuninkaallisessa Musiikkiakatemiassa.

Lontoossa perustetun Fontanella-nokkahuiluyhtyeen kanssa Vainikainen on levyttänyt ja esiintynyt laajalti ympäri Britanniaa sekä muualla Euroopassa. Soitonopettajana hän on toiminut monissa arvostetuissa brittiläisissä opinahjoissa kuten Wells Cathedral Schoolissa, Royal Academy of Musicissa ja Royal College of Music Junior Departmentissa.

Palattuaan Suomeen vuonna 2019 Vainikainen on toiminut nokkahuilunsoiton lehtorina Hämeenlinnan Sibelius-opistossa, minkä lisäksi hän opettaa myös Nurmijärven musiikkiopistossa.

Kaisa Suutela-Kuisma valmistui musiikin maisteriksi Sibelius-Akatemian kirkkomusiikkiosastolta vuonna 1993. Vuonna 1996 hän suoritti sekä urkujensoiton että laulun A-tutkinnot erinomaisin arvosanoin.

Suutela-Kuisma on opiskellut urkujensoittoa Folke Forsmanin ja Kari Jussilan johdolla. Mestarikursseille hän on osallistunut sekä Suomessa että ulkomailla.

Suutela-Kuisman laulunopettajana on toiminut Aulikki Eerola. Cembalonsoittoa hän on opiskellut Elina Mustosen johdolla.

Salon seurakunnan johtavana kanttorina toimiva Suutela-Kuisma esiintyy sekä soolokonserteissa että kamarimuusikkona. Edellä mainittujen instrumenttien lisäksi hän taitaa myös pianon ja viulun salat.

Salon seurakunnan kesäkonsertti Angelniemen kirkossa sunnuntaina 31. heinäkuuta kello 20. Vapaa pääsy.