BBC: Britannian ulkoministeri Liz Truss on lähtenyt mukaan pääministerikisaan

Britannian ulkoministeri Liz Truss on lähtenyt mukaan kisaamaan konservatiivipuolueen johtajuudesta sekä maan pääministerin paikasta, uutisoi Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Truss perusteli ehdokkuuttaan kyvyllään johtaa ja tehdä kovia päätöksiä.

– Minulla on selkeä visio siitä, missä meidän pitäisi olla, sekä kokemus ja päättäväisyys saada meidät sinne, hän sanoi brittilehti Telegraphin sivuilla.

Ulkoministeri lupaili myös muun muassa leikata heti verotusta, jos hänet valittaisiin pääministeriksi.

Truss, 46, on yksi puheenjohtajakisan ennakkosuosikeista.

Ehdokkaiden joukossa myös eroaallon aloittaneet ex-ministerit

Suomen aikaa maanantaina alkuyöstä ehdokkaaksi oli ehtinyt ilmoittautua jo 11 konservatiivipoliitikkoa. Trussin ilmoitus kasvatti ehdokasmäärän kymmeneen, mutta pian tämän jälkeen kisaan lähtemisestä ilmoitti vielä parlamentaarikko Rehman Chishti.

Ehdokkaiden joukossa ovat muun muassa entinen terveysministeri Sajid Javid ja entinen valtiovarainministeri Rishi Sunak, jotka ilmoittivat tiistaina jättävänsä ministerintehtävänsä epäluottamuksesta pääministeri Boris Johnsonia kohtaan.

Tätä seurasi mittava eroaalto, jonka saattelemana Johnson ilmoitti torstaina jättävänsä puolueensa johtajuuden.

Johnson aikoo jatkaa pääministerinä, kunnes hänelle on valittu seuraaja. Ainakin työväenpuolue, liberaalidemokraatit ja osa konservatiiveista on vaatinut Johnsonin eroavan pääministerin tehtävästä välittömästi.

Komitea päättää puheenjohtajakisan toteutuksesta ja aikataulusta

Konservatiivipuolueen riviedustajista koostuva komitea kokoontuu tänään päättämään puolueen puheenjohtajakisan aikataulusta ja toteutuksesta.

Ehdokkaaksi asettumisen takaraja odotetaan asetettavaksi tiistai-iltaan niin sanotun 1922-komitean maanantaisessa kokouksessa.

Tiukan kampanjoinnin puolueen puheenjohtajuudesta on arveltu kestävän jopa kuukausia.

Komitean varainhoitaja Geoffrey Clifton-Brown uskoo ehdokasmäärän karsiutuvan kahteen ennen ensi viikolla alkavaa parlamentin kesätaukoa.

STT