Bidenin pitkäaikainen viestintäjohtaja jättää tehtävänsä 31 31- haluaa viettää enemmän aikaa perheensä kanssa

Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin viestintäjohtaja Kate Bedingfield jättää tehtävänsä, Valkoinen talo kertoi keskiviikkona. Hän ehti johtaa Bidenin viestintää kaikkiaan kolmen vuoden ajan.

Bedingfieldin on määrä jättää tehtävänsä myöhemmin tässä kuussa. Viestintäjohtaja on kertonut haluavansa viettää enemmän aikaa aviomiehensä ja nuorten lastensa kanssa.

Bedingfield oli Bidenin viestintäjohtajana jo tämän ollessa Barack Obaman varapresidenttinä. Tämän lisäksi hän oli Bidenin rinnalla myös presidentinvaalikampanjan aikana.

– Hänellä on ollut valtava rooli kaikessa, mitä presidentti on saavuttanut, sanoi Valkoisen talon kansliapäällikkö Ron Klain tiedotteessa.

Bidenin viestintätiimi supistui jo toukokuussa, kun Valkoisen talon lehdistösihteeri Jen Psaki jätti pestinsä kaapelitelevision uutistyön vuoksi. Lisäksi viestintäpuolelta on viime viikkoina lähtenyt useita avustajia.

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/07/06/kate-bedingfield-to-depart-the-white-house-after-over-3-years-leading-the-presidents-communications-operation/

STT

Kuvat: